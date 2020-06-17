Коронавирус
Lenta.ruВ России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости. По ее словам, понадобится еще месяц, чтобы достичь минимального числа инфицированных.
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Роспотребнадзор: Россия через месяц достигнет минимума по приросту заражений коронавирусом
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