Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости. По ее словам, понадобится еще месяц, чтобы достичь минимального числа инфицированных.
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В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

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