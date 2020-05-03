с чего всё началось

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».

Общество МЧС советует выделять отдельную комнату для зараженных коронавирусом "Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату", - говорится в рекомендациях.

Политика Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 772

Космос Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.

Здоровье В чем причина резкого роста числа заболевших в Москве: очереди в метро или расширение тестирования? Сегодня регионы демонстрируют снижение процентного прироста общего числа носителей, а в Москве заболеваемость за минувшие несколько дней выросла почти в три раза — в среду, 29 апреля, вирус нашли только у 2220 москвичей, 3 мая — почти у 6 тысяч. 1

Шоу-бизнес Анастасия Костенко назвала «домашнее» имя младшей дочери Евы Почти три месяца назад в семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко родилась вторая дочь – Ева.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Общество Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. 861

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Здоровье 47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек. 115

Здоровье Белогорскую горбольницу возглавила замминистра здравоохранения АП писала, что 22 апреля главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова отстранили от занимаемой должности.

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2,1K

Футбол Итальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая Как сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, футбольные клубы страны не смогут приступить к тренировочному процессу до 18 мая.

Здоровье Врач описал самые ранние симптомы коронавируса "Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде". 275

Общество Раскрыт план правильного выхода из изоляции Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.

Общество Ураганный ветер обрушится на Алтайский край 4 мая Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в регионе Ожидаются дожди, грозы, похолодание, а также ураганный ветер. 3