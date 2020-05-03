с чего всё началось

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Общество Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции. 619

Гаджеты Даже поддержка Hyper-Threading не позволяет новому Core i5-10400 тягаться с более дешёвым Ryzen 5 3600 Оба CPU имеют по шесть ядер, у них схожие частоты (2,9-4,3 ГГц против 2,9-4,1 ГГц), но у новинки есть поддержка HT, чего не было у предшественника.

Авто Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера. 6

Общество Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.

Здоровье Главврач рассказал об агрессивности COVID-19 В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились.

Общество Поиск вакцины от коронавируса займет годы — Минздрав Германии На разработку вакцины от нового коронавируса может уйти несколько лет, считает глава Минздрава Германии Йенс Шпан, 3 мая он заявил об этом в эфире телеканала АRD.

Религия Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху. 58

Общество Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. 857

Происшествия Липецкие власти не подтвердили третью смерть от коронавируса В администрации Липецкой области опровергли информацию о третьем пациенте, причиной смерти которого стала новая коронавирусная инфекция.

Гаджеты Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов. 5

Общество Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,1K

Шоу-бизнес Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом 32-летняя российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с 34-летним рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным под своим сценическим псевдонимом Джиган. 2

Общество Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 444

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 18

Экономика Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.

Происшествия В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди» В Калининграде на пересечении Советского проспекта и улицы Гайдара в воскресенье, 3 мая 2020 года, около 20:15 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля «Ауди 100». 4