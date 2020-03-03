По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства, передают 3 марта «Известия». Полученная сумма экономии оказалась даже больше, чем планировалось (9 млрд рублей).

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Экономика Глава ЕЦБ: коронавирус таит опасность для работы финансовых рынков Ситуация коронавирусом COVID-19 рождает риски для экономического роста и функционирования финансовых рынков, заявила глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, 2 марта сообщается на официальном сайте организации.

Энергетика США в 2019 г. установили рекорд нефтедобычи Средний уровень суточного производства нефти в Соединенных Штатах по итогам 2019 года достиг рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% превышает показатели 2018 года.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 марта С 1 марта в России вступят в силу законы, которые коснутся практически всех жителей страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Общество Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19 Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.

Политика В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Киберспорт В Dota 2 обновили рейтинговую систему В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.

Политика Совбез ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса Совет безопасности ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса, заявил на брифинге постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.

Армия и оружие Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Биатлон Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС.

Авто Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей расширили Министерство промышленности и торговли России включило в список облагаемых налогом на роскошь автомобилей машины от 3 млн рублей, чтобы избежать споров по поводу причисления транспортного средства к этой категории.

Гаджеты Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.