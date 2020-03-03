Экономика

REGNUMREGNUMВ России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства, передают 3 марта «Известия». Полученная сумма экономии оказалась даже больше, чем планировалось (9 млрд рублей).
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известия16:01

Подробнее о событии

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ru16:50

Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы

Lenta.ru18:25

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАСС17:44

Пенсионная реформа принесла бюджету РФ 21,5 млрд рублей

News.ru17:39

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

REGNUM19:07

Бюджет РФ сэкономил свыше 20 млрд после повышения пенсионного возраста

РЕН ТВ16:13

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известия16:01
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Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Газета.Ru вчера в 19:50
Экономика

Глава ЕЦБ: коронавирус таит опасность для работы финансовых рынков

Ситуация коронавирусом COVID-19 рождает риски для экономического роста и функционирования финансовых рынков, заявила глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, 2 марта сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 19:29
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870

В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.
ТАСС 29 февраля в 18:50
Энергетика

США в 2019 г. установили рекорд нефтедобычи

Средний уровень суточного производства нефти в Соединенных Штатах по итогам 2019 года достиг рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% превышает показатели 2018 года.
Нефтегазовая вертикаль 09:36
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 марта

С 1 марта в России вступят в силу законы, которые коснутся практически всех жителей страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.
Владивосток-Новости 29 февраля в 04:27
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Кино

«Соник в кино» собрал больше $265 миллионов в мировом прокате

Уточняется, что в мировом прокате лента заработала 265 млн. долларов.
Мой Брянск 09:26
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.
Вести.Ru 06:25
Авто

АвтоВАЗ отзывает в России автомобили Lada Vesta, XRAY и Largus

Сообщается, что отечественная компания объявила отзыв 10 655 автомобилей, выпущенных в период с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года.
SpeedMe 02:51
Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
РИА Новости 18:06
Киберспорт

В Dota 2 обновили рейтинговую систему

В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Dota2.ru 17:52
Гаджеты

Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС

Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Актуальные Новости 07:27
Шоу-бизнес

«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников

На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Privet-Rostov.ru 01:57
Хоккей

В «Торонто» верят, что Михеев ещё сыграет в этом сезоне

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» надеется, что российский нападающий Илья Михеев сможет выйти на лёд в этом сезоне.
Чемпионат 18:56
Политика

Совбез ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса

Совет безопасности ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса, заявил на брифинге постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
РИА Новости 19:51
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
62инфо 06:18
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Здоровье

Борис Джонсон возглавил спецкомиссию кабмина по борьбе с коронавирусом

Совещание специальной комиссии правительства Великобритании по борьбе с коронавирусной инфекцией провел британский премьер-министр Борис Джонсон 2 марта, сообщает пресс-служба правительства.
Красная весна 03:34
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Биатлон

Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС.
Спорт-Экспресс 13:15
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей расширили

Министерство промышленности и торговли России включило в список облагаемых налогом на роскошь автомобилей машины от 3 млн рублей, чтобы избежать споров по поводу причисления транспортного средства к этой категории.
Вести ФМ 28 февраля в 23:09
Экономика

Консультанту по строительству моста через Обь заплатят 70 млн рублей

RuNews24.ru 04:35
Кино

Стали известны номинанты на кинопремию «Ника»

ФАН 13:11
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Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Известия 19:43
Экономика

ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Российская газета 11:24
Игры

Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx

The GEEK 14:51
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Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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