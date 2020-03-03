Экономика
REGNUMВ России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства, передают 3 марта «Известия». Полученная сумма экономии оказалась даже больше, чем планировалось (9 млрд рублей).
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с чего всё началось
По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.Известия16:01
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Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Экономика
Глава ЕЦБ: коронавирус таит опасность для работы финансовых рынков
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Общество
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В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870
В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.
Энергетика
США в 2019 г. установили рекорд нефтедобычи
Средний уровень суточного производства нефти в Соединенных Штатах по итогам 2019 года достиг рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% превышает показатели 2018 года.
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 марта
С 1 марта в России вступят в силу законы, которые коснутся практически всех жителей страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Общество
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Кино
«Соник в кино» собрал больше $265 миллионов в мировом прокате
Уточняется, что в мировом прокате лента заработала 265 млн. долларов.
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России автомобили Lada Vesta, XRAY и Largus
Сообщается, что отечественная компания объявила отзыв 10 655 автомобилей, выпущенных в период с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Киберспорт
В Dota 2 обновили рейтинговую систему
В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС
Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Хоккей
В «Торонто» верят, что Михеев ещё сыграет в этом сезоне
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» надеется, что российский нападающий Илья Михеев сможет выйти на лёд в этом сезоне.
Политика
Совбез ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса
Совет безопасности ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса, заявил на брифинге постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Здоровье
Борис Джонсон возглавил спецкомиссию кабмина по борьбе с коронавирусом
Совещание специальной комиссии правительства Великобритании по борьбе с коронавирусной инфекцией провел британский премьер-министр Борис Джонсон 2 марта, сообщает пресс-служба правительства.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Биатлон
Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток
Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС.
Авто
Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей расширили
Министерство промышленности и торговли России включило в список облагаемых налогом на роскошь автомобилей машины от 3 млн рублей, чтобы избежать споров по поводу причисления транспортного средства к этой категории.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Игры
Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.