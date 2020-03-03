Экономика

REGNUMREGNUMВ России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства, передают 3 марта «Известия». Полученная сумма экономии оказалась даже больше, чем планировалось (9 млрд рублей).
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты. Счетная палата обратила внимание на то, что за девять месяцев 2019-го численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек (1,1%).
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РЕН ТВ16:13

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Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

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