Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты. Счетная палата обратила внимание на то, что за девять месяцев 2019-го численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек (1,1%).

с чего всё началось

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства, передают 3 марта «Известия». Полученная сумма экономии оказалась даже больше, чем планировалось (9 млрд рублей).

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

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