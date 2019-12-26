с чего всё началось

Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал публикацию в Twitter посольства США на Украине.

В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Общество Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

Политика Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.

Религия РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.

Единоборства Александр Емельяненко согласился провести бой с Рамзаном Кадыровым Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором заявил, что принимает вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Космос Ученый считает, что на Марс надо отправлять космонавтов-киборгов Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков высказался за использование в полетах на Марс «специальных» космонавтов.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Авто Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.

Спорт ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с новыми санкциями ВАДА Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает ТАСС.