Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал публикацию в Twitter посольства США на Украине.
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с чего всё началось
Так он отреагировал на заявление посольства США на Украине в Twitter
, в котором говорилось, что запуск железнодорожного сообщения «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
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