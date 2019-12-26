Политика
Российская газетаВ России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал публикацию в Twitter посольства США на Украине.
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Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Общество
Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря
Прощание со скончавшейся сегодня художественным руководителем «Современника» и известным театральным режиссером Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании самого «Современника».
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Религия
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился провести бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором заявил, что принимает вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Политика
Разведение улиток сделают видом сельхоздеятельности в России
Космос
Ученый считает, что на Марс надо отправлять космонавтов-киборгов
Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков высказался за использование в полетах на Марс «специальных» космонавтов.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Петербурге на воду спустили подводную лодку "Волхов", построенную для Тихоокеанского флота.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Авто
Производство внедорожника Aurus Komendant начнут в 2022 году
С 2022 года стартует серийный выпуск и коммерческая реализация внедорожника Aurus Komendant.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах проведена ужасно.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с новыми санкциями ВАДА
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
Армия и оружие
Разведку у российских границ вели за неделю 34 летательных аппарата
У границ России за неделю заметили 34 летательных аппарата, которые вели разведку.
Политика
Ищенко рассказал, что ждет США в случае теракта на «Северном потоке-2»
Диверсии и теракты на трубопроводе «Северный поток-2» могут привести к объявлению войны, поэтому США с большой долей вероятности на них не решится, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.