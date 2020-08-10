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Российская газета
Российская газета

В России названы новые востребованные профессии

На железнодорожном транспорте появились профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом и оператора дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом. Причем, последнюю Волошина назвала перспективной.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы новые востребованные профессии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Каждая шестая компания ждет появлениях новых профессий в ближайшие шесть-десять лет, сообщила РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
РИА Новости20:30
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РЕН ТВ

Названы новые востребованные профессии ближайшего будущего

РЕН ТВ21:29
Российская газета

В России названы новые востребованные профессии

Российская газета23:41
Life.ru

Эксперт назвала новые востребованные профессии в России

Life.ru23:29
Известия

Названы востребованные новые профессии

Известия22:40
РБК

Эксперты назвали новые востребованные профессии

РБК00:41
Lenta.ru

Названы новые востребованные профессии

Lenta.ru21:28
ПРАЙМ

Эксперты назвали профессии, которые станут самыми востребованными на рынке

ПРАЙМ20:17

«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

В объединении болельщиком отметили, что глава глава департамента судейства (РФС) Виктора Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку с занимаемой должности.
«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку
RT на русском05:28

Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Коммерсантъ05:40
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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С Евы Грин хотят взыскать 130 млн долларов за срыв съемок

В иске актриса утверждает, что по контракту ей должны выплатить гонорар вне зависимости от того, что происходит с фильмом, и требует прописанные в договоре 800 тысяч фунтов стрерлингов (чуть больше миллиона долларов).
Popcornnews.ru05:15

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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«Ребят, а что там «Спартак»? Снялся или снялся в кино?» Губерниев троллит красно-белых

Ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на обещание владельца "Спартака" Леонида Федуна сняться с чемпионата после спорного судейства в матче с "Сочи" (2:2).
Спорт-Экспресс05:35

NYT: главу разведки уволили за доклад о предпочтениях России на выборах США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс был отправлен в отставку летом прошлого года за то, что он отказался скорректировать часть доклада о приписываемых России попытках вмешательства в выборы президента США с целью содействия переизбранию Дональда Трампа.
ИА Красная Весна8 августа в 12:39