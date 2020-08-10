В России названы новые востребованные профессии
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На железнодорожном транспорте появились профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом и оператора дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом. Причем, последнюю Волошина назвала перспективной.В источнике
С чего всё началось
Названы новые востребованные профессии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Каждая шестая компания ждет появлениях новых профессий в ближайшие шесть-десять лет, сообщила РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
РИА Новости20:30
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