Экономика

Накануне.RuНакануне.RuВ России названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

В России наибольшими темпами зарплаты в 2019 году росли в таких отраслях, как IT и розничная торговля. Согласно исследованию сервиса Headhunter, специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем ежемесячно 91,2 тыс. руб. - на 6,5% больше, чем годом ранее.
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с чего всё началось

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известия04 декабря в 16:01

Подробнее о событии

Запрос на спецов «первой линии» науки: о высоких зарплатах

REGNUMвчера в 06:57

Headhunter назвал отрасли, где зарплаты растут быстрее всего

Комсомольская правдавчера в 00:02

Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Газета.Ru04 декабря в 23:22

HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

РБК04 декабря в 22:32

«Известия»: сфера IT стала лидером по размерам зарплат в 2019 году с темпом роста в 6,5%

ТАСС04 декабря в 19:58

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

Lenta.ru04 декабря в 19:05

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Известия04 декабря в 16:01
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Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками на 500 «квадратах»

РИА Новости 00:13
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия вчера в 06:35
Общество

В Сингапуре арестовано попавшее под санкции США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги находящееся под санкциями США российское судно "Севастополь".
Российская газета вчера в 23:26
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Московский Комсомолец вчера в 03:05
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая

Спорт-Экспресс вчера в 11:44
Космос

Зонд Parker измерил потоки частиц вблизи Солнца

Зонд успешно выдерживает экстремальные условия и передает ученым данные о солнечных ветрах и нагреве короны.
МИР 24 вчера в 03:51
Общество

Полпред поддержал муниципальные власти Хакасии

В рамках рабочей поездки в Абакан полномочный представитель Президента РФ в Сибири Сергей Меняйло провел встречу с главами ряда районов и городов Хакасии.
Пульс Хакасии вчера в 20:28
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM 04 декабря в 13:27
Происшествия

У зампрокурора Свердловской области прошли обыски

Предполагается, что обыски связаны с делом замначальника свердловского управления СКР Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей.
ТагилСити.ру вчера в 23:19
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 04 декабря в 08:57
Музыка

Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.
РИА Новости вчера в 13:01
Армия и оружие

В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия

Ранее сообщалось, что существующие системы противоракетной обороны не способны отразить атаки гиперзвукового оружия.
Военное обозрение вчера в 09:05
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru 04 декабря в 09:36
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Российская газета 04 декабря в 17:47
Футбол

Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
Metaratings вчера в 12:30
Общество

В России появятся электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, легитимизирующие электронные трудовые книжки.
TatCenter 03 декабря в 23:28
Футбол

Слуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубом

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.
ProstoProSport вчера в 13:49
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Технологии

Для отечественного софта разработали критерии господдержки

Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
РБК вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru 04 декабря в 09:10
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
РИА Новости вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Влад Топалов нежно поздравил сына с днем рождения

Звездный отец трогательно поздравил наследника с днем рождения. На своей странице в Instagram он опубликовал совместный с сыном снимок.
RuNews24.ru вчера в 10:39
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM 04 декабря в 13:58
Футбол

Матчи «Зенита» и «Локомотива» станут последними в РПЛ в уходящем году

В Петербурге пройдет один из двух последних матчей уходящего года Российской Премьер-лиги.
АБН вчера в 17:41
Общество

Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру вчера в 18:28
Политика

Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
РБК вчера в 22:50
Гаджеты

Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ

10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.
iXBT.com вчера в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
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