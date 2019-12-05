Экономика
Накануне.RuВ России названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
В России наибольшими темпами зарплаты в 2019 году росли в таких отраслях, как IT и розничная торговля. Согласно исследованию сервиса Headhunter, специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем ежемесячно 91,2 тыс. руб. - на 6,5% больше, чем годом ранее.
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с чего всё началось
Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».Известия04 декабря в 16:01
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«Известия»: сфера IT стала лидером по размерам зарплат в 2019 году с темпом роста в 6,5%
ТАСС04 декабря в 19:58
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