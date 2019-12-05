Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В России наибольшими темпами зарплаты в 2019 году росли в таких отраслях, как IT и розничная торговля. Согласно исследованию сервиса Headhunter, специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем ежемесячно 91,2 тыс. руб. - на 6,5% больше, чем годом ранее.

В России названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

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