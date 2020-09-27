В России названы регионы-лидеры по здоровому образу жизни
Составлен рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.В источнике
С чего всё началось
Назван регион, где больше всего жителей ведет здоровый образ жизни
Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости17:18
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