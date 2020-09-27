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Российская газета
Российская газета

В России названы регионы-лидеры по здоровому образу жизни

Составлен рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван регион, где больше всего жителей ведет здоровый образ жизни

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости17:18
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Известия

Эксперты назвали регионы с самым здоровым образом жизни

Известия20:00
РЕН ТВ

Рейтинг ЗОЖ-регионов: Дагестан лидирует, Дальний Восток в аутсайдерах

РЕН ТВ19:10
Комсомольская правда

Названы регионы, где жители чаще ведут здоровый образ жизни

Комсомольская правда17:23
Московский Комсомолец

Названы российские регионы с самым здоровым образом жизни

Московский Комсомолец18:29
Lenta.ru

Названы российские регионы с самым здоровым образом жизни

Lenta.ru18:07
Российская газета

В России названы регионы-лидеры по здоровому образу жизни

Российская газета19:01
РИА Новости

Назван регион, где больше всего жителей ведет здоровый образ жизни

РИА Новости17:18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем в зоне конфликта с Азербайджаном

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало имена еще 15 погибших военнослужащих в результате боев с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта, начавшихся в воскресенье.
Интерфакс00:10

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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