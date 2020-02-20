Экономика

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В каких регионах нашей страны в 2020 году ожидается максимальный рост заработной платы, поведали в Финансовом университете при правительстве России.
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с чего всё началось

Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным.
Российская газета19 февраля в 21:00

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Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

ТАССвчера в 05:39

Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат

Lenta.ruвчера в 08:55

Названы регионы России, где ожидается максимальный рост зарплат

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Экономисты назвали регионы, где вырастут зарплаты в 2020 году

ФедералПрессвчера в 13:51

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году

Вести.Ruвчера в 06:20

Эксперты спрогнозировали рост заработной платы в 2020 году

Российская газетавчера в 04:38

Ямал оказался среди регионов, в которых вырастет зарплата

URA.Ruвчера в 03:10
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Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
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США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском 15:25
Авто

Volkswagen приоткрыл внешность нового «заряженного» Golf GTI

Изображение передней части нового Golf GTI восьмого поколения опубликовал Volkswagen, 20 февраля на своем официальном сайте.
Красная весна 14:18
Армия и оружие

Пуск зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом попал на видео

Пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по истребителю Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб попал на видео.
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Футбол

Сборные России и Турции сыграли вничью на Кубке Легенд

Сегодня, 21 февраля, состоялся матч группы А на Кубке Легенд по мини-футболу между сборными России и Турции.
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Общество

Эвакуированная украинка показала условия в Новых Санжарах

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Общество

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

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Футбол

Роберт Левандовски: «Все еще верю, что „Бавария“ выиграет в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски верит, что мюнхенский клуб выиграет Лигу чемпионов.
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Общество

Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин

К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
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Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
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Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 18 февраля в 18:11
Общество

Певица Валерия создаст партию для женщин

Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 19 февраля в 11:09
Шоу-бизнес

Андрей Губин увлекся спортом перед возвращением на сцену

По информации продюсера, Губин не просто активно работает над материалом, но и подтягивает свою физическую форму к возвращению на сцену.
Bimru.ru 05:06
Здоровье

В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары

Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
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Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости 14:00
Кино

Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Компания Netflix опубликовала в твиттере актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак».
Афиша Daily 10:22
Политика

Зеленский назвал Украину Средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах.
Комсомольская правда 07:28
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов

Lenta.ru 05:05
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GTA IV вернется в Steam в урезанном виде

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В Москве скончался актер Николай Тонский

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Общество

Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок

Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 01:50
Происшествия

Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:56
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
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По словам компании Kioxia, она первой начинает поставку твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0

Компания Kioxia объявила о начале поставок твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, предназначенных для предприятия и центров обработки данных.
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Космос

Немного промахнулась — первая ступень Falcon 9 упала в воду

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, упала в воду при посадке на плавучую платформу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущую прямой трансляции посадки.
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Космос

Новая схема позволит отклонить летящий к Земле астероид

Команда ученых MIT, возглавляемая бывшим аспирантом Сунг Вуком Пеком, описывает в недавно опубликованном исследовании некую «карту решений», которая учитывает массу и скорость приближающегося астероида, а также рассчитывает время, которое есть в запасе до того, как объект попадет в гравитационное поле Земли: если астероид в него войдет, то столкновение будет уже неизбежно.
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