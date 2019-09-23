Экономика
REGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъвчера в 21:46
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Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые показала младшую дочь
Певица Марина Абросимова (МакSим) впервые опубликовала в соцсети фото своей младшей дочери, четырехлетней Марии.
Московский Комсомолец 12:34
Политика
Генералы ассамблеи: чего ждать от 74-й сессии ГА ООН
В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из интереснейших мировых событий — так называемые общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которые слетелись представители почти двух сотен стран.
Известия 17:01
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Происшествия
Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей
В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае.
Lenta.ru 16:47
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU 12:13
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Футбол
Заболотный в ворота «Динамо» забил второй гол за «Сочи»
Бомбардир.ру вчера в 08:18
Здоровье
В России начнут бесплатно выдавать лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о том, что ведомство готовит проект закона,в рамках которого пациенты будут получать жизненно необходимые им лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
News-24.ru 00:35
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Волейбол
Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы
Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.
ТАСС 15:47
Происшествия
Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина
Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
Курские известия 21 сентября в 02:35
Политика
Представитель Госдепа заявил о готовности США к переговорам с Ираном
США готовы к переговорам с Ираном, выбор за Тегераном, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 16:12
Политика
В ДНР раскритиковали заявление помощника Зеленского о статусе Донбасса
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, украинские власти "саботируют выполнение Минских соглашений", передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:42
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Политика
Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.
Вести.Ru 11:01
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщило военное ведомство.
Коммерсантъ 21 сентября в 07:42
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак
57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма 06:07