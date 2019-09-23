с чего всё началось

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.

Шоу-бизнес Певица МакSим впервые показала младшую дочь Певица Марина Абросимова (МакSим) впервые опубликовала в соцсети фото своей младшей дочери, четырехлетней Марии.

Политика Генералы ассамблеи: чего ждать от 74-й сессии ГА ООН В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из интереснейших мировых событий — так называемые общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которые слетелись представители почти двух сотен стран.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Происшествия В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.

Происшествия Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае.

Футбол Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.

Политика Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.

Здоровье В России начнут бесплатно выдавать лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о том, что ведомство готовит проект закона,в рамках которого пациенты будут получать жизненно необходимые им лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Происшествия Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Волейбол Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.

Происшествия Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.

Политика Представитель Госдепа заявил о готовности США к переговорам с Ираном США готовы к переговорам с Ираном, выбор за Тегераном, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

Политика В ДНР раскритиковали заявление помощника Зеленского о статусе Донбасса Глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, украинские власти "саботируют выполнение Минских соглашений", передает РИА "Новости".

Путешествия Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.

Политика Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Шоу-бизнес Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Наука Октава оказалась культурным феноменом Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.

Армия и оружие Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщило военное ведомство.

Экономика ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.