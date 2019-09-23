Экономика
REGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъ22 сентября в 21:46
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Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах
Московский Комсомолецвчера в 09:02
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В Тюмени следствие разбирается в скандале с изъятием органов погибшего
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Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный вчера в 14:08
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Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.
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Создан дрон-кровельщик, который самостоятельно закрепляет черепицу
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Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве
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СКА в серии буллитов уступил ЦСКА
Спорт день за днем вчера в 15:18
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В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО
При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции.
Lenta.ru вчера в 07:49
Армия и оружие
Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах
Известия вчера в 23:03
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода
ТАСС вчера в 22:08
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу
Дагестанский боксер принес сборной России золотую медаль в весе до 91кг. Победным для Гаджимагомедовп стал чемпионат мира в Екатеринбурге.
Mirmol.ru 21 сентября в 15:31
Космос
В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ вчера в 21:44
Единоборства
Даниэль Кормье хочет драться со Стипе Миочичем на UFC 245 в Лас-Вегасе
Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе, Даниэль Кормье, подтвердил информацию о том, что свой следующий бой он проведет против Стипе Миочича, причем дал понять, что рассчитывает завершить принципиальную трилогию до конца года.
FightTime.ru вчера в 16:41
Кино
Петров, Машков, Ходченкова. «Герой» идет в «Синемапарк»
26 сентября в России состоится премьера фильма Карена Оганесена "Герой".
Тульская пресса вчера в 13:30
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда вчера в 09:25
Армия и оружие
Россия ждет от США подтверждения отказа от ядерной войны
Российские власти ждут от Соединенных Штатов ответа на предложение подтвердить отказ от ядерной войны.
РЕН ТВ вчера в 18:39
Политика
Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе
В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru вчера в 09:48
Экономика
Уволен по собственному желанию: ЯТЭК сменила гендиректора досрочно
Чугунов сменил Рубена Геворкяна, который руководил ЯТЭК с 2016 года. Компания в 2019 года находится в процедуре банкротства.
REGNUM 00:06
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
Мадуро сообщил о срочном визите в Россию
Lenta.ru вчера в 19:29
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 05:45
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС вчера в 11:49
Политика
Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях
Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
РБК вчера в 12:41