с чего всё началось

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.

Экономика PepsiCo продала за 400 миллионов недостроенный завод в Бердске 23 сентября Жанна Шурова рассказала корреспонденту VN.ru о сделке по приобретению недостроеного производства: на открытых торгах более чем за 400 млн рублей у компании PepsiCo его выкупила группа бизнесменов, в том числе предприниматель и член Общественной палаты РФ Александр Хамидуллин.

Общество Росстат назвал средний возраст невест в России Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

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Политика В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским Ранее газета The Wall Street Journal написала, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп восемь раз потребовал от Владимира Зеленского сотрудничать с его личным адвокатом по расследованию в отношении сына Байдена Хантера, который входил в совет директоров украинской газодобывающей компании.

Политика Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.

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Гаджеты Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.

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Общество Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".