Экономика
REGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъ22 сентября в 21:46
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Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах
Московский Комсомолецвчера в 09:02
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МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
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Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев
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Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
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СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
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Известия 18:45
Экономика
В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT
Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.
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Установлено, что из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств по ряду контрактов, заключенных в 2019 году, муниципалитет задолжал субъектам бизнеса 6 миллионов рублей.
АСТВ 20:43
Армия и оружие
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Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Политика
Небензя: российским делегатам на ДВЗЯИ не выдали визы США
«Не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (иностранных дел Сергей Лавров), не выдали американские визы», - цитирует Небензю РИА Новости.
ТК Звезда 19:28
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Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
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«Форт Боярд» вернулся на экраны
RT на русском 22 сентября в 16:11
Армия и оружие
Китайские войска покидают Оренбургскую область
Только на полигоне Донгуз под Оренбургом в период с 16 по 21 сентября принимали участие 28 самолетов и вертолетов КНР.
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Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров
Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН.
Российская газета 10:12
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Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице
Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин скончался после попытки суицида.
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США расширили санкции против Венесуэлы
США расширили список санкций по Венесуэле. Туда добавили еще 4 компании и 4 судна.
РЕН ТВ 10:48
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Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
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Национальное управление ядерной безопасности США (НУЯБ) (министерство энергетики США) при поддержке НАТО и американских ВВС испытали в августе модификацию атомной бомбы B61.
Российская газета 21:15
Армия и оружие
Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском
Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
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Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге
Взгляд.ру 13:54
Здоровье
В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа
В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа Такие данные по состоянию на 23 сентября.
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Врачей пригрозили «поставить раком» после жалоб на зарплату
В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Саткинского района написали на имя главврача коллективную жалобу из-за низких зарплат.
9111.ru вчера в 14:05