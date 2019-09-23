с чего всё началось

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.

Политика У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова» Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Происшествия Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин скончался после попытки суицида.

Политика Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.

Путешествия Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".

Происшествия Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.

Политика Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.

Гаджеты ASUS в Россию привезла ноутбук с двумя 4К дисплеями Компания ASUS в России представила свой необычный ноутбук с двумя экранами, где первый основной расположен в привычном месте в верхней крышке, а второй дисплей разместили над клавиатурой и он является вспомогательным.

Политика Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.

Общество IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое» 24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.

Театры Пласидо Доминго прекратит выступления в Metropolitan Opera "Metropolitan Opera подтверждает, что Пласидо Доминго согласился отменить все будущие выступления", - указали в пресс-службе театра, подчеркнув, что решение вступает в силу немедленно.

Гаджеты Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google Смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro без предустановленных сервисов Google представила компания Huawei.

Политика США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн Агентство США по международному развитию (USAID) собирается предоставить оппозиции Венесуэлы финансовые средства в качестве помощи.

Политика Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Армия и оружие В России начали производить новый аналог американской винтовки AR-15 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом американского стрелкового оружия полуавтоматической винтовки AR-15.

Здоровье В России могут начать выдавать бесплатно назначенные лекарства В рамках новой системы лекарственного обеспечения, которая находится в разработке, на бесплатные препараты (или большую скидку) смогут рассчитывать и другие граждане, нуждающиеся в длительном лечении.

Кино В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона» Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Технологии Пользователи «ВКонтакте» смогут заработать на товарах с AliExpress Как пишет The Bell, сделка предполагает, что пользователи «ВКонтакте» смогут зарабатывать на товарах ритейлера AliExpress.

Экономика В Fitch назвали главные препятствия для повышения рейтинга России Санкционные риски и низкие темпы экономического роста России являются главным препятствием для повышения долгосрочного кредитного рейтинга России, заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтинга Эрик Ариспе в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019».

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.