с чего всё началось

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

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