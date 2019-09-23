Экономика
REGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъ22 сентября в 21:46
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Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах
Московский Комсомолец23 сентября в 09:02
Костромская область заняла первое место в рейтинге РИА по росту заработной платы
СМИ4423 сентября в 07:24
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Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года
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Форпост Северо-Запад вчера в 14:50
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
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Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН
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REGNUM вчера в 22:16
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
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Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН
Российская газета вчера в 20:22
Игры
Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass
Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru вчера в 01:53
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«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги
Путь «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги оказался недолгим.
Евро-футбол.ру вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала заявление
Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
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Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК вчера в 13:35
Политика
Краткий контакт Зеленского и Лаврова состоялся в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткую беседу на приеме в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Известия вчера в 22:54
Политика
Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным
Все 11 судей Верховного суда сочли, что глава кабмина Борис Джонсон нарушил закон, посоветовав королеве приостановить работу парламента.
ТК Звезда вчера в 08:58
Кино
Наташа Романова из комикса «Чёрная Вдова» может оказаться живой
Фанаты уверены, что персонаж Наташи Романовй из кинокомикса «Чёрная Вдова» может оказаться живым.
Актуальные Новости 23 сентября в 20:03
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Гаджеты
Зарплату россиян измерили айфонами
В разных странах цена гаджетов варьируется - больше всего за них придется отдать россиянам - от 60 тыс. рублей (933 доллара).
9111.ru вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 23 сентября в 07:17
Футбол
Фанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка
К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу.
Спорт-Экспресс вчера в 14:01
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Музыка
Названы имена российских участников «Детского Евровидения»
ФАН вчера в 22:15
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости 23 сентября в 21:57
Кино
Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости 23 сентября в 19:42
Хоккей
«Автомобилист» проиграл «Витязю» в КХЛ в первом матче Дацюка
ТАСС вчера в 15:04
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Политика
Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения
Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
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Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Армия и оружие
Бригадный генерал США: Грузя готова к вступлению в НАТО
Грузия в военном отношении готова к вступлению в НАТО, заявил бывший верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав в интервью сотруднику Института по освещению войны и мира (IWPR).
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