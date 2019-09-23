Экономика
REGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъ22 сентября в 21:46
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Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах
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На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
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Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
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Газета.Ru вчера в 08:25
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По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
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Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
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Слово и Дело 03:20
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Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
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Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
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Спикер Мосгордумы раскрыл размер зарплат депутатов
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что зарплата у депутата столичного парламента составляет примерно 200 тысяч рублей.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.
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Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
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