с чего всё началось

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Гаджеты Cooler Master MasterFan SF120M: тихий и производительный вентилятор с необычным дизайном Скорость вращения вентилятора может регулироваться методом ШИМ в пределах от 650 до 2000 об / мин. Также на корпусе MasterFan SF120M имеется переключатель, позволяющий ограничить максимальную скорость вращения до 1200 или 1600 об / мин. Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120M уже поступил в продажу в США по цене $30 (около 1900 рублей).

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