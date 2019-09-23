Экономика
REGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъ22 сентября в 21:46
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Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах
Московский Комсомолецвчера в 09:02
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Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
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Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Культура
Лазарев расплакался на съемках передачи с Кудрявцевой
Лазарев не смог сдержать слез во время съемок программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
ФАН вчера в 15:08
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Чебоксарах
Как сообщает РЕН ТВ, площадь пожара составила 9 кв. метров.
Говорит Москва 00:28
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
«Под болезнью понимается любое, в том числе незначительное или временное нарушение нормальной природы или нормальной активности организма», — решил суд и признал похмелье болезнью из-за симптомов — тошноты, усталости, головной боли.
REGNUM 01:09
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 03:39
Общество
Роскачество проверило детскую воду
Роскачество проверило детскую воду для малышей от нуля до трех лет 21 бренда.
Российская газета 01:00
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Армия и оружие
Нападение на колонну с российскими военными в Сирии: четверо ранены, 15 погибли. Видео
Информационное агентство «ИГИЛ» («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая в РФ – прим. ред.) сообщает о том, что террористы провели дерзкое нападение на колонну с российскими и сирийскими военными, в результате чего ранения получили не менее четырёх российских военнослужащих, а ещё 15 человек, со стороны САА, погибли.
Avia.pro вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Кино
Актер Джаред Падалеки сыграет в перезапуске «Крутого Уокера»
Американский актер Джаред Падалеки сыграет в перезапуске картины «Крутой Уокер» вместо Чака Норриса.
Актуальные Новости 04:03
Экономика
Пермские депутаты отменили ЕНВД
Гордума отменила ЕНВД, обсуждения по вопросу не было, депутаты проголосовали без режима вопросов и обсуждения.
Местное время (г. Пермь) 04:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости 03:57
Политика
МИД Эстонии возмущен утверждением, что страну освободила Красная армия
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии за свое утверждение, что подвиг Красной армии, освободившей город, чтут жители страны.
Вести.Ru вчера в 12:07
Авто
Toyota RAV4 может получить версию GR Sport
Японское издание Bestcar сообщает о том, что у Toyota RAV4 может появиться версия GR Sport, которая в настоящее время доступна из всей линейки кроссоверов только для модели Harrier.
Российская газета 02:20
Происшествия
Экс-главу полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
В селе близ Еревана обнаружили тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна.
Газета.Ru 02:36
Единоборства
Бой Яира Родригеса и Джереми Стивенса объявлен несостоявшимся
В Мексике завершилось шоу UFC Fight Night 159, в главном бою которого встречались Джереми Стивенс и Яир Родригес.
Allboxing.ru 22 сентября в 00:49
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
The Financial Times (Великобритания): новый президент Украины стоит перед решающим выбором (Financial Times)
В мае новый молодой президент Владимир Зеленский одержал уверенную победу, пообещав радикальные перемены.
ИноСМИ вчера в 23:36
Происшествия
Болгарский боксер умер в бою, выступая по чужим документам
Газета.Ru вчера в 17:45
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52