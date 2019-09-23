Экономика

REGNUMREGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
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