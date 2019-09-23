Экономика

REGNUMREGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
».
Коммерсантъ22 сентября в 21:46

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Средняя зарплата в компании, которую содержат регионы Урала, — 1,6 млн рублей

URA.Ruвчера в 11:51

Костромская область заняла первое место в рейтинге РИА по росту заработной платы

СМИ44вчера в 07:24

Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах

Московский Комсомолецвчера в 09:02

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

РИА Новостивчера в 05:50

Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

РБК22 сентября в 19:50

Названы регионы с наибольшим ростом заработной платы

РЕН ТВ22 сентября в 18:03

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Известия22 сентября в 17:40
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Происшествия

В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена

В Петербурге на станции "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути перед идущим поездом.
Российская газета вчера в 17:41
Экономика

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Политика

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Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика

Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

Газета.Ru вчера в 21:00
Экономика

Крупнейший после «Челси» актив Абрамовича в Великобритании впервые выйдет в ноль

Основной бизнес британского оператора связи Truphone в этом году впервые не будет убыточным, пишет Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Ральфа Стеффенса.
Forbes вчера в 13:52
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Общество

Назван самый популярный спиртной напиток в РФ

Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
REGNUM 01:23
Интернет

Роскомнадзор намерен представить результаты блокировки Telegram

Подробностей пока не раскрывают, но было сказано, что заблокировать Telegram новая система пока не может, но она способна нарушить его работу.
Astera вчера в 12:55
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика

Челябинский губернатор назвал новых членов своего правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 сентября подписал постановление о назначении министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего.
URA.Ru вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 22 сентября в 06:44
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Происшествия

В Тюмени следствие разбирается в скандале с изъятием органов погибшего

В Тюмени в скандале относительно изъятия органов погибшего в ДТП мужчины разбираются следователи.
REGNUM вчера в 23:45
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Музыка

На Первом канале выйдет шоу «Голос» для бездарных певцов

На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для непрофессиональных певцов. Телепроект получил название «Щас спою».
Культуромания вчера в 16:02
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 22 сентября в 11:21
Экономика

Казанский Кремль поддержал решение Минфина по трассе Москва — Казань

Власти Татарстана положительно отреагировали на решение Минфина РФ одобрить выделение денег на строительство платной трассы Москва — Казань.
Реальное время вчера в 22:47
Политика

Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы

Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Общество

Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»

Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

ТАСС 01:27
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Экономика

РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Коммерсантъ вчера в 18:52
Волейбол

Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева

Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Экономика

Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум

С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Происшествия

Житель Саратова сознался в убийстве своей подруги

Студент из Саратова сообщил, что не хотел насладиться убийством, он просто собирался убить девушку.
RuNews24.ru вчера в 09:23
Гаджеты

Google запустила сервис подписки на игры и приложения

Google запустила свой сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass, сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 22:55
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Транспорт

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
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