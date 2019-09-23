Экономика

REGNUMREGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать374
с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
».
Коммерсантъвчера в 21:46

Подробнее о событии

Средняя зарплата в компании, которую содержат регионы Урала, — 1,6 млн рублей

URA.Ru11:51

Костромская область заняла первое место в рейтинге РИА по росту заработной платы

СМИ4407:24

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Известиявчера в 17:40

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

РИА Новости05:50

Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

РБКвчера в 19:50

Названы регионы с наибольшим ростом заработной платы

РЕН ТВвчера в 18:03

Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах

Московский Комсомолец09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Путешествия

Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из «Пулково»

Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую "свободу воздуха", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.
Газета.Ru 18:29
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката

Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 04:10
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена

Вести.Ru 20:24
Армия и оружие

ВВС Израиля получили очередную пару истребителей F-35I Adir

Военное обозрение 21 сентября в 12:16
Энергетика

WSJ: восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы

Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском вчера в 18:45
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Интернет

Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Происшествия

В Таджикистане ранили двух российских военных

BFM.ru 21 сентября в 11:02
Здоровье

В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги

В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Политика

Шведская школьница выступила на саммите ООН по изменению климата

Шведская школьница Грета Тунберг выступила с гневной речью на специальном саммите ООН по проблемам изменения климата.
ФедералПресс 20:44
Происшествия

Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Интерфакс вчера в 07:06
Общество

Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена»

WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.
Игромания.ру 13:27
Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль 08:07
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о размещении бронетехники ВСУ на линии соприкосновения

Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Народная милиция самопровозглашенной республики выявила бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 21 сентября в 13:27
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Авто

Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения

Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe вчера в 13:54
Авто

Опубликованы первые фото серийного Geely Icon

Весной прошлого года китайская компания Geely презентовала необычный концепт-кар под названием Icon.
FormaCar вчера в 04:30
Экономика

Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора

Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.
РБК 16:27
Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Авто

Renault выпустит обновленную версию хэтчбека Kwid

Напомним, что недавно Renault представил электроверсию модели Kwid. Отмечается, что запас хода новинки составляет 250 километров.
CarsWeek.ru вчера в 09:27
Транспорт

В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения

В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Здоровье

Почётный возраст празднику не помеха

Республика Татарстан 17:18
Хоккей

ЦСКА нанес второе поражение СКА в сезоне

Фонтанка.Ру 15:33
Происшествия

11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Технологии

Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу

"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Известия 16:50
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина

Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 20 сентября в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное