Экономика
REGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъ22 сентября в 21:46
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Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах
Московский Комсомолецвчера в 09:02
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Как сообщает пресс-служба патриархии, в письмах, написанных якобы патриархом Кириллом, содержится просьба перечислить деньги на лечение архиереев или реставрацию храмов и монастырей.
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В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России
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Футбол
Неймара закидали мусором в матче «ПСЖ» и «Лиона»
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвергся порицанию болельщиков клуба в матче Лиги 1 против «Лиона».
Нева Спорт вчера в 01:57
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Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России
Газета.Ru 01:17
Транспорт
Появилось видео поездки в дизельном поезде по Крымскому мосту
Поездка в дизельном поезде по Крымскому мосту попала на видео. Первые кадры появились в Telegram-канале «Подъем».
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Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
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Курс евро опустился до уровня марта 2018 года
В последний раз курс евро находился на отметке 69,94 рубля 12 марта 2018 года.
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Европейский суд отменил санкции против Януковича
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Ореанда-Новости 06:55
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3DNews 21 сентября в 03:07
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В Госдуму внесли законопроект об отмене «банковского роуминга»
Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.
RT на русском 06:39
Здоровье
Врачи назвали болезни, которые страшнее рака
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Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк
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Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
RT на русском 01:03
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Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем
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Эксперты утверждают, что перед сном лучше употреблять средства для снижения артериального давления.
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Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
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Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы
Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
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