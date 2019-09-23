Экономика

REGNUMREGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
».
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РБК22 сентября в 19:50

Рейтинг российских зарплат озадачил: растут в самых бедных регионах

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Известия22 сентября в 17:40
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.
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Новейшие телевизоры Xiaomi TV Pro поддерживают контент 8K

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Курс евро опустился до уровня марта 2018 года

В последний раз курс евро находился на отметке 69,94 рубля 12 марта 2018 года.
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
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Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

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