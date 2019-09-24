Экономика
REGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».Коммерсантъ22 сентября в 21:46
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Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
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Чита.Ру 20:55
Космос
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РИА Новости 06:21
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Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН
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Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
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На севере Сахалина стартовал отопительный сезон
Отопительный сезон начался в Сахалинской области с самых северных районов Сахалина.
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Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
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Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
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Армия и оружие
США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61
Российская газета 21:15
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Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
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Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
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Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
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Газета.Ru вчера в 11:58
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
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Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК 17:00
Общество
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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