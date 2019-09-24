Экономика

REGNUMREGNUMВ России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе, напротив выявлено небольшое снижение выплат, средняя величина которых составляет 90,37 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать379
с чего всё началось
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости
».
Коммерсантъ22 сентября в 21:46

Подробнее о событии

Вологодская область вошла в топ-20 по росту заработной платы в стране

Московский Комсомолец09:41

Костромская область заняла первое место в рейтинге РИА по росту заработной платы

СМИ44вчера в 07:24

Названы регионы-лидеры по росту зарплат

URA.Ru22 сентября в 17:31

Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

РБК22 сентября в 19:50

Названы регионы с наибольшим ростом заработной платы

РЕН ТВ22 сентября в 18:03

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Известия22 сентября в 17:40

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

РИА Новостивчера в 05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:54, Вашингтон
Политика

Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Политика

Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США

В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.
Известия 04:13
Происшествия

Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска

Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
Иркутск Сегодня 21:33
Армия и оружие

Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском

Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
Дождь 14:40
Кино

Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 10:09
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Общество

Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года

Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 20:55
Космос

NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости вчера в 03:21
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Политика

Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН

Российская газета 20:22
Кино

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

RT на русском 12:50
ЖКХ

На севере Сахалина стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон начался в Сахалинской области с самых северных районов Сахалина.
ТАСС 22:48
Шоу-бизнес

Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко

11-летие сына Корнея Екатерина Климова провела в компании бывшего супруга.
Дни24 01:39
Футбол

Американский болельщик собрал $1 млн на банку пива

МИР 24 05:41
Политика

Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Шоу-бизнес

София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото

Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
Bimru.ru вчера в 07:21
Наука

Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции

Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Армия и оружие

США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61

Российская газета 21:15
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Политика

Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече в нормандском формате

ТАСС 16:39
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Технологии

В России создадут дроны для перевозки грузов

Беспилотные летательные аппараты для перевозки грузов весом до 80 кг появятся в России в 2022 году.
Слово и Дело 21:28
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Футбол

Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 11:58
Происшествия

Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

RT на русском 19:11
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК 17:00
Общество

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости

Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное