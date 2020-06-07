В пятерку самых популярных у абонентов МТС брендов входят Xiaomi (11%) и Nokia (6,5%). В I квартале 2020 г. смартфоны были у 75,1% абонентов МТС в России, говорится в отчете компании.

с чего всё началось

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. На втором месте находится Honor 10 Lite, а третью строчку рейтинга занимает Honor 7S. Также большое количество абонентов пользуется недорогими смартфонами Galaxy — A50, A10 и J1 2016.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,4K

Происшествия В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений. 54

Общество Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".

Биатлон Отменен чемпионат мира по летнему биатлону Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости». 70

Политика Российские дипломаты покинули Прагу Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек. 14

Политика Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 1K

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях. 2

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 516

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков. 2,3K

Происшествия Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 857

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 469

Футбол РФС попросил у правительства льготы для футбольных клубов России Российский футбольный союз попросил у правительства РФ ввести ряд льгот для футбольных клубов, заявил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов 7 июня в эфире радио «Маяк».

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Политика Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. 632