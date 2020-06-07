В пятерку самых популярных у абонентов МТС брендов входят Xiaomi (11%) и Nokia (6,5%). В I квартале 2020 г. смартфоны были у 75,1% абонентов МТС в России, говорится в отчете компании.

с чего всё началось

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. На втором месте находится Honor 10 Lite, а третью строчку рейтинга занимает Honor 7S. Также большое количество абонентов пользуется недорогими смартфонами Galaxy — A50, A10 и J1 2016.

Шоу-бизнес Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. 156

Происшествия Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки. 2

Экономика Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.

Здоровье 42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области 6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде. 75

Здоровье В России вакцинация от гриппа начнется в августе В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 271

Общество Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.

Политика Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. 477

Энергетика «Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей. 462

Экономика Стали известны страны с самым доступным газом для населения Аналитики провели исследование, чтобы узнать, жители каких стран мира могут позволить себе купить на среднемесячные зарплаты больше всего природного газа.

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 813

Армия и оружие Колонна техники США вошла в Сирию из Ирака Колонна грузовиков груженных строительными материалами и горючим в сопровождении армейских внедорожников Hummer пересекла границу между Ираком и Сирией, 7 июня сообщило сирийское государственное агентство SANA. 1

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 135

Здоровье В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. 1,2K

Происшествия Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1K

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 583

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 40

Армия и оружие В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. 184