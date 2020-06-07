Гаджеты

AsteraAsteraВ России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. На втором месте находится Honor 10 Lite, а третью строчку рейтинга занимает Honor 7S. Также большое количество абонентов пользуется недорогими смартфонами Galaxy — A50, A10 и J1 2016.
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с чего всё началось

Сотовые операторы назвали самые популярные бренды смартфонов

В пятерку самых популярных у абонентов МТС брендов входят Xiaomi (11%) и Nokia (6,5%). В I квартале 2020 г. смартфоны были у 75,1% абонентов МТС в России, говорится в отчете компании.
Ведомости08:14

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В России названы самые популярные смартфоны

Astera16:02

МТС назвал самые популярные в России в 2020 году смартфоны

РБК14:13

МТС и «МегаФон» определили самые популярные бренды смартфонов

Компания12:38

Названы самые новые смартфоны Honor с установленными сервисами Google

Ferra14:20

Журналисты выяснили наиболее популярные у граждан России телефоны

ИА Красная Весна12:30

МТС и «МегаФон» назвали самые популярные бренды смартфонов

Коммерсантъ10:28

Сотовые операторы назвали самые популярные бренды смартфонов

Ведомости08:14
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия

ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
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Шоу-бизнес

Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
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Происшествия

Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе

Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Игры

Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле

3DNews 17:06
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Армия и оружие

Стратегическая субмарина «Князь Владимир» поступит в состав ВМФ 12 июня

Новый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", как ожидается, примут в состав Северного флота 12 июня, в День России.
Газета.Ru 19:34
3
Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
9
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью

В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки.
Народные новости 14:03
2
Экономика

Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков

В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 05 июня в 06:43
Здоровье

42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт вчера в 03:57
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Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
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Общество

Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда

Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Наука

Ученые выяснили, какие виды животных вымрут к 2040 году

Народные новости 12:33
4
Экономика

В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены

Народные новости 11:10
11
Происшествия

В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

РИА Новости 08:41
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Политика

Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
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Энергетика

«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
462
Экономика

Стали известны страны с самым доступным газом для населения

Аналитики провели исследование, чтобы узнать, жители каких стран мира могут позволить себе купить на среднемесячные зарплаты больше всего природного газа.
Online47.ru 19:41
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
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Армия и оружие

Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут

Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
ФАН 09:49
Единоборства

Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 01:39
1
Армия и оружие

Колонна техники США вошла в Сирию из Ирака

Колонна грузовиков груженных строительными материалами и горючим в сопровождении армейских внедорожников Hummer пересекла границу между Ираком и Сирией, 7 июня сообщило сирийское государственное агентство SANA.
ИА Красная Весна 11:01
1
Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM вчера в 05:12
1
Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
1,2K
Происшествия

Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
Российская газета 19:07
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
1K
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
40
Армия и оружие

В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов

Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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