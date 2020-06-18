Экономика
ФедералПрессВ России не обсуждают повышение ставки НДФЛ для богатых
Как писали СМИ, в качестве одного из вариантов в правительстве рассматривалось введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Так, предлагаясь ставка НДФЛ в 15 % для тех, у кого доход более 2-3 млн рублей в год, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Происшествия
В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший
Коммерсантъ 04:35
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе
В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
Общество
Главврачу Коммунарки присвоено звание Героя Труда России
Звание Героя Труда России присвоено главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко.
Суть событий 04:11
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Энергетика
Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru вчера в 06:17
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Армия и оружие
Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну
Начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия
Молния ударила посетителей московского парка «Коломенское»
В московском парке «Коломенское» в субботу, 20 июня, во время грозы молния ударила двух человек.
Известия вчера в 12:56
Здоровье
Источник: вспышка коронавируса произошла в новосибирской больнице
«Вспышка коронавируса в Новосибирской ЦРБ в поселке Краснообск, заразились врачи», — рассказал Тайге.инфо источник в сфере здравоохранения региона.
Тайга.инфо 00:48
Здоровье
Определены пять симптомов рака кишечника
Врач-онколог Иван Карасев заявил в своем Instagram, что признаками недуга являются кровь в стуле, боли в районе пупка, диарея, запоры, вздутие живота, рвота и тошнота.
Live24 18 июня в 05:10
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Общество
В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом
Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680.
РИА Новости 04:15
Шоу-бизнес
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
News.ru вчера в 14:35
Автоспорт
Алекс Дзанарди находится в тяжелом состоянии
Autosport.com.ru 19 июня в 14:37
Происшествия
В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:21
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
Общество
Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 38-летие фото с детьми
Наследнику британского престола принцу Уильяму 21 июня исполнилось 38 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Происшествия
Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения
Четверым задержанным во французском Дижоне предъявили обвинения после беспорядков с участием членов чеченской диаспоры и местных жителей североафриканской общины.
Lenta.ru вчера в 16:13
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
Происшествия
Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором
Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
Экономика
Дальний Восток попал в сложную ситуацию: Трутнев сделал заявление
Национальный план восстановления экономики, который уже отправлен на утверждение президенту РФ Владимиру Путину, не упрощает задачу развития ДФО.
Konkurent.ru вчера в 21:20
Политика
Митинг Трампа в Оклахоме собрал всего половину стадиона
Первый предвыборный митинг Трампа после двух с половиной месяцев перерыва из-за коронавируса Белый дом назвал празднованием великого возвращения Америки.
НТВ 02:41
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн на аукционе
На американском аукционе была продана гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна.
Газета.Ru вчера в 21:54
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 19 июня в 18:56
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49