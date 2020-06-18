с чего всё началось

Как писали СМИ, в качестве одного из вариантов в правительстве рассматривалось введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Так, предлагаясь ставка НДФЛ в 15 % для тех, у кого доход более 2-3 млн рублей в год, пишет ТАСС.

В России не обсуждают повышение ставки НДФЛ для богатых

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter. 9

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 956

Энергетика Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. 18

Общество В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19 Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.

Армия и оружие Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну Начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну. 7

Здоровье Источник: вспышка коронавируса произошла в новосибирской больнице «Вспышка коронавируса в Новосибирской ЦРБ в поселке Краснообск, заразились врачи», — рассказал Тайге.инфо источник в сфере здравоохранения региона.

Здоровье Определены пять симптомов рака кишечника Врач-онколог Иван Карасев заявил в своем Instagram, что признаками недуга являются кровь в стуле, боли в районе пупка, диарея, запоры, вздутие живота, рвота и тошнота. 35

Общество В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680. 63

Происшествия В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. 399

Происшествия Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения Четверым задержанным во французском Дижоне предъявили обвинения после беспорядков с участием членов чеченской диаспоры и местных жителей североафриканской общины. 26

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 620

Происшествия Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. 1,1K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 410

Наука Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. 27

Политика Митинг Трампа в Оклахоме собрал всего половину стадиона Первый предвыборный митинг Трампа после двух с половиной месяцев перерыва из-за коронавируса Белый дом назвал празднованием великого возвращения Америки. 1

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 79