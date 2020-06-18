Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России не обсуждают повышение ставки НДФЛ для богатых

Как писали СМИ, в качестве одного из вариантов в правительстве рассматривалось введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Так, предлагаясь ставка НДФЛ в 15 % для тех, у кого доход более 2-3 млн рублей в год, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
ТАСС18 июня в 02:43

Подробнее о событии

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM19 июня в 12:07

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС18 июня в 03:11

В правительстве ответили на информацию об увеличении налога для богатых

Дождь18 июня в 03:56

Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

РИА Новости18 июня в 03:38
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Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший

Коммерсантъ 04:35
27
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе

В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
9
Общество

Главврачу Коммунарки присвоено звание Героя Труда России

Звание Героя Труда России присвоено главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко.
Суть событий 04:11
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Энергетика

Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год

Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru вчера в 06:17
18
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
28
Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Армия и оружие

Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну

Начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
РИА Новости вчера в 15:20
7
Происшествия

Молния ударила посетителей московского парка «Коломенское»

В московском парке «Коломенское» в субботу, 20 июня, во время грозы молния ударила двух человек.
Известия вчера в 12:56
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Здоровье

Источник: вспышка коронавируса произошла в новосибирской больнице

«Вспышка коронавируса в Новосибирской ЦРБ в поселке Краснообск, заразились врачи», — рассказал Тайге.инфо источник в сфере здравоохранения региона.
Тайга.инфо 00:48
Здоровье

Определены пять симптомов рака кишечника

Врач-онколог Иван Карасев заявил в своем Instagram, что признаками недуга являются кровь в стуле, боли в районе пупка, диарея, запоры, вздутие живота, рвота и тошнота.
Live24 18 июня в 05:10
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
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Общество

В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом

Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680.
РИА Новости 04:15
63
Шоу-бизнес

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

News.ru вчера в 14:35
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Автоспорт

Алекс Дзанарди находится в тяжелом состоянии

Autosport.com.ru 19 июня в 14:37
3
Происшествия

В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:21
399
Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
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Общество

Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 38-летие фото с детьми

Наследнику британского престола принцу Уильяму 21 июня исполнилось 38 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Происшествия

Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения

Четверым задержанным во французском Дижоне предъявили обвинения после беспорядков с участием членов чеченской диаспоры и местных жителей североафриканской общины.
Lenta.ru вчера в 16:13
26
Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
620
Происшествия

Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
1,1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
27
Экономика

Дальний Восток попал в сложную ситуацию: Трутнев сделал заявление

Национальный план восстановления экономики, который уже отправлен на утверждение президенту РФ Владимиру Путину, не упрощает задачу развития ДФО.
Konkurent.ru вчера в 21:20
1
Политика

Митинг Трампа в Оклахоме собрал всего половину стадиона

Первый предвыборный митинг Трампа после двух с половиной месяцев перерыва из-за коронавируса Белый дом назвал празднованием великого возвращения Америки.
НТВ 02:41
1
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
79
Музыка

Гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн на аукционе

На американском аукционе была продана гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна.
Газета.Ru вчера в 21:54
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Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 19 июня в 18:56
563
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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