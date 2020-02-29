Здоровье
RT на русскомВ России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено, говорится на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что за период мониторинга в России зарегистрированы 1222 заболевших с признаками ОРВИ, все они прибыли из Китая.
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Новых случаев заболевания коронавирусом в России не выявлено – Роспотребнадзор
Экономика сегоднявчера в 02:52
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания коронавирусом в РФ не выявлено
Российская газета29 февраля в 05:25
Меры по обследованию гостей из КНР выявили двух заболевших коронавирусом
Красная весна29 февраля в 03:46
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки в России не зафиксированы
Псковское агентство информации29 февраля в 03:04
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Комментарии
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Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
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Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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Google поздравил Болгарию с Днем освобождения от османского ига
Поисковая система Google разместила на своей стартовой странице болгарский триколор в честь празднования Дня освобождения республики от османского ига.
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Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
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Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
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Продажа российским коллекторам долгов по недавно выданным банковским кредитам в 2019 году увеличилась вдвое, следует из материалов Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Энтони Джошуа и Кубрат Пулев проведут бой 20 июня
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», официально подтвердили вчера представители боксеров.
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Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
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На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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«Аэрофлот» заменит самолет на рейсе из Москвы в Цюрих
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Цюрих, вернулся в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине, для выполнения рейса борт будет заменен на другой.
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Предприниматель из Череповца хочет отправить в Китай тонну иван-чая для борьбы с коронавирусом
Официальное письмо с предложением о помощи череповецкий предприниматель, председатель ассоциации "Союз производителей иван-чая" Александр Хлынов отправил главе КНР Си Цзиньпину, а также послу Китая в России Чжан Ханьхуэйю.