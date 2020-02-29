Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено, говорится на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что за период мониторинга в России зарегистрированы 1222 заболевших с признаками ОРВИ, все они прибыли из Китая.

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

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