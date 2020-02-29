Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено, говорится на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что за период мониторинга в России зарегистрированы 1222 заболевших с признаками ОРВИ, все они прибыли из Китая.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев заражения коронавирусом

ТАСС04:46

Новых случаев заболевания коронавирусом в России не выявлено – Роспотребнадзор

Экономика сегоднявчера в 02:52

Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания коронавирусом в РФ не выявлено

Российская газета29 февраля в 05:25

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском01 марта в 03:00

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

РИА Новостивчера в 01:46

Меры по обследованию гостей из КНР выявили двух заболевших коронавирусом

Красная весна29 февраля в 03:46

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки в России не зафиксированы

Псковское агентство информации29 февраля в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:58, Ашберн

Комментарии

Политика

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Коммерсантъ 06:37
Общество

Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Известия 06:03
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными

По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
ИА REX 02:30
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM 02:36
Политика

Владимир Путин предложил новые поправки в Конституцию

3 марта Президент России Владимир Путин предложил внести дополнительные поправки в основной закон страны.
ПроТуймазы вчера в 23:20
Музыка

Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»

Газета.Ru 05:34
Общество

Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику

Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Параграфист 04:22
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Политика

Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Экономика

Белоруссия продолжает переговоры по поставкам российской нефти

Белорусский концерн «Белнефтехим» продолжает переговоры с российскими компаниями об условиях поставок нефти в Белоруссию, заявил глава концерна Андрей Рыбаков.
Rambler News Service 06:46
Армия и оружие

Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Lenta.ru 04:26
Общество

Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Моссовет вчера в 00:59
Наука

Ранняя Земля могла быть «водным миром»

Московский Комсомолец в Марий Эл 04:39
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Вести.Ru вчера в 00:45
Политика

Google поздравил Болгарию с Днем освобождения от османского ига

Поисковая система Google разместила на своей стартовой странице болгарский триколор в честь празднования Дня освобождения республики от османского ига.
Российская газета 02:48
Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

Городовой 05:55
Происшествия

В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
RT на русском 06:38
Шоу-бизнес

Максим Виторган заболел пневмонией

Московский Комсомолец 01:50
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская восхитила фанатов новым весенним образом

Российская актриса Елизавета Боярская порадовала поклонников новым весенним образом.
ФАН вчера в 10:07
Экономика

Российские банки стали вдвое чаще продавать свежие долги коллекторам

Продажа российским коллекторам долгов по недавно выданным банковским кредитам в 2019 году увеличилась вдвое, следует из материалов Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
REGNUM вчера в 23:29
Единоборства

Энтони Джошуа и Кубрат Пулев проведут бой 20 июня

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», официально подтвердили вчера представители боксеров.
Allboxing.ru вчера в 22:44
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 05:14
Общество

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Происшествия

«Аэрофлот» заменит самолет на рейсе из Москвы в Цюрих

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Цюрих, вернулся в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине, для выполнения рейса борт будет заменен на другой.
Rambler News Service 03:42
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

РБК 06:34
Шоу-бизнес

Лариса Долина в ярком образе посетила шоу Ивана Урганта

Популярная певица Лариса Долина разместила на одной из страниц в Instagram фотоснимок, на котором предстала в эффектном образе в компании ведущего Ивана Урганта.
Территория новостей 04:32
Здоровье

Предприниматель из Череповца хочет отправить в Китай тонну иван-чая для борьбы с коронавирусом

Официальное письмо с предложением о помощи череповецкий предприниматель, председатель ассоциации "Союз производителей иван-чая" Александр Хлынов отправил главе КНР Си Цзиньпину, а также послу Китая в России Чжан Ханьхуэйю.
Официальный сайт Череповца 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное