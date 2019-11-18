Общество

REGNUMREGNUMВ России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза

В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. Так, по данным проверок, при измерении налива 10 л образцовым мерником фактически недолив составлял от 50 до 90 мл при норме не более 25 мл.
Читать в источнике
Комментировать229
с чего всё началось

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
ТАССвчера в 19:02

Подробнее о событии

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза

Эхо Москвы00:15

Более половины АЗС в России уличены в недоливе топлива

РЕН ТВ01:22

Автоэксперт дал совет россиянам, которым не доливают бензин на заправках

URA.Ru02:03

Автоэксперт посоветовал, как определить недолив топлива на АЗС

Взгляд.ру03:42

В Минпромторге сообщили о превышении недолива топлива на АЗС в 2–3 раза

РБКвчера в 23:00

Две трети российских АЗС уличили в обмане покупателей

Lenta.ruвчера в 19:54

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

ТАССвчера в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

ТАСС 08:01
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
RT на русском 07:39
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru 06:05
Общество

Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
RT на русском 08:06
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

Вести.Ru 07:43
Экономика

Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

РБК 00:00
Происшествия

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Политика

В Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся «в стадии верстки».
Военное дело 05:32
Общество

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Российская газета 06:57
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Футбол

Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально

Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.
Metaratings 07:22
Общество

«Яндекс» обновит «золотую акцию»

Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании.
Коммерсантъ 04:34
Политика

Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме

Известия 08:25
Общество

Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
РБК 08:06
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Политика

Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко

Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
РИА Новости 05:28
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Футбол

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Футбол

ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче

Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
RT на русском 07:54
Политика

Китайцы назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Вести.Ru 02:10
Автоспорт

Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

Motorsport.com Россия вчера в 15:11
Происшествия

Журналистка «Интерфакса» пропала в Москве

По данным СМИ, девушка ушла утром в воскресенье в церковь и домой больше не возвращалась.
Говорит Москва 08:21
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин

Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное