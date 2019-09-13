Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.

с чего всё началось

В текущем году специалисты Росстандарта провели проверки более 200 АЗС, принадлежащих как к крупным сетям, так и независимые. В результаты было зафиксировано 39 нарушений. Так, каждая пятая автозаправочная станция недоливает топливо, при этом на 9% АЗС были обнаружены некачественный бензин и дизель.

В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС

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