Общество

REGNUMREGNUMВ России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС

В текущем году специалисты Росстандарта провели проверки более 200 АЗС, как принадлежащих к крупным сетям, так и независимые. В результаты было зафиксировано 39 нарушений. Так, каждая пятая автозаправочная станция недоливает топливо, при этом на 9% АЗС были обнаружены некачественный бензин и дизель.
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с чего всё началось

Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.
Известиявчера в 17:02

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Росстандарт узнал о недоливе на каждой пятой заправке

Известиявчера в 17:52

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

РИА Новости02:00

Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС

РБК00:45

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

RT на русскомвчера в 20:37

«Известия»: на 19% АЗС в России обнаружили недолив топлива

ТАССвчера в 19:44

Российские заправки уличили в недоливе топлива

Lenta.ruвчера в 18:43

Власти заявили, что на каждой пятой заправке в России недоливают бензин

URA.Ruвчера в 18:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Экономика

«Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11%

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Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Футбол

Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией

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Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
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Интерфакс вчера в 20:44
Наука

В США вручили Шнобелевские премии

ТАСС вчера в 21:18
Гаджеты

Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов

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Армия и оружие

Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов

В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов в регионе.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Футбол

Селихов будет прооперирован из-за травмы ахилла

РИА Новости вчера в 08:26
Политика

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Кино

Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»

Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
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Происшествия

Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри

В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Происшествия

На трассе при столкновении с «Газелью» погиб 15-летний скутерист

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Регион 64 00:12
Экономика

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

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РИА Новости вчера в 22:35
Единоборства

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Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Bethub.org вчера в 13:52
Экономика

Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Футбол

«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги

Советский спорт 01:16
Армия и оружие

Лавров заявил о завершении войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20
Политика

Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана

РИА Новости вчера в 22:26
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СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
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Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском вчера в 08:32
Общество

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика

Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины

Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

«Самый неудачный день»: чего не стоит делать в пятницу, 13

Некоторые приметы гласят, что не стоит в пятницу, 13 веселиться, лучше всего минимизировать контакты и не делать ничего важного.
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Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя

В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.
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