Общество
REGNUMВ России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС
В текущем году специалисты Росстандарта провели проверки более 200 АЗС, как принадлежащих к крупным сетям, так и независимые. В результаты было зафиксировано 39 нарушений. Так, каждая пятая автозаправочная станция недоливает топливо, при этом на 9% АЗС были обнаружены некачественный бензин и дизель.
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с чего всё началось
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
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Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана
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BFM.ru вчера в 20:56
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