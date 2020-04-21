Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России нефтяники начали продавать бензин в убыток

Эксперт заявил, что по его подсчётам, в настоящий момент компании получают чистый убыток в размере 2,3 тысяч рублей на тонну бензина АИ-92. С 13 по 19 апреля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11%, или на 4,2 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК20 апреля в 17:00

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Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток

Газета.Ruвчера в 15:08

Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор

Интерфаксвчера в 09:18

В России рухнули цены на оптовом рынке бензина. Нефтяники работают в убыток

URA.Ru20 апреля в 17:58

Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

Коммерсантъвчера в 02:01

В России резко упали оптовые цены на бензин

Lenta.ru20 апреля в 22:53

В России рухнули оптовые цены на бензин

РИА Новостивчера в 04:29

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБК20 апреля в 17:00
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Комментарии

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Политика

В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока.
Вечерняя Москва 13:24
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Экономика

Bloomberg оценил падение состояния Ахметова на 80% за семь лет

За семь лет состояние украинского миллиардера Рината Ахметова, которое раньше оценивалось в $22,4 млрд, сократилось на 80%, сообщает Bloomberg.
РБК 19:31
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Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru 19:34
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Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
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В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом

Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
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Здоровье

В Приамурье подтвердили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Амурской области, двое заболевших из города Белогорск, один из Благовещенска, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова.
РИА Новости 01:53
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В США скончалась актриса Ширли Найт

Известия 18:28
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В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости 16:00
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Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону

Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП.
РБК 13:17
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
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Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
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Здоровье

Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось

Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.
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Авто

Новый Opel Mokka станет полностью электрическим

Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
Тарантас Ньюс 05:46
Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
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Политика

Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс 18:59
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Футбол

В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября

Правительство Нидерландов приняло решение запретить профессиональный футбол в стране до 1 сентября. Об этом сообщает Football Oranje.
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Наука

Извержение вулкана Килауэа в 2018 году спровоцировали проливные дожди

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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Общество

В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных

В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных.
Российская газета 15:13
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Армия и оружие

Иран впервые запустил на орбиту военный спутник

Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
Новостной фронт 03:53
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Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
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Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры

Газета.Ru 16:41
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Аэропорту Шереметьево сообщили о бомбах в четырёх самолётах

Четвёртый ещё находится в воздухе, он летит из Южно-Сахалинска. Ранее аэропорт Шереметьево получал аналогичные сообщения.
News.ru 15:01
Политика

Путин поручил ускорить строительство инфекционной больницы в Воронеже

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Воронежской области Александром Гусевым создание нового инфекционного центра в регионе и поручил ускорить его строительство.
РБК 12:46
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