Энергетика
Ореанда-НовостиВ России нефтяники начали продавать бензин в убыток
Эксперт заявил, что по его подсчётам, в настоящий момент компании получают чистый убыток в размере 2,3 тысяч рублей на тонну бензина АИ-92. С 13 по 19 апреля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11%, или на 4,2 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».РБК20 апреля в 17:00
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Комментарии
Политика
В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе
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Экономика
Bloomberg оценил падение состояния Ахметова на 80% за семь лет
За семь лет состояние украинского миллиардера Рината Ахметова, которое раньше оценивалось в $22,4 млрд, сократилось на 80%, сообщает Bloomberg.
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Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru 19:34
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
Чемпионат 14:31
Общество
В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом
Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
Здоровье
В Приамурье подтвердили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Амурской области, двое заболевших из города Белогорск, один из Благовещенска, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова.
РИА Новости 01:53
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия 18:28
Политика
В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram
В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости 16:00
Общество
Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону
Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП.
РБК 13:17
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Здоровье
Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось
Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 20 апреля в 01:36
Авто
Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
Тарантас Ньюс 05:46
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс 18:59
Футбол
В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября
Правительство Нидерландов приняло решение запретить профессиональный футбол в стране до 1 сентября. Об этом сообщает Football Oranje.
LiveSport.ru вчера в 14:31
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Общество
В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных
В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных.
Российская газета 15:13
Армия и оружие
Иран впервые запустил на орбиту военный спутник
Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
Новостной фронт 03:53
Авто
Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35
Хоккей
Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры
Газета.Ru 16:41
Происшествия
Аэропорту Шереметьево сообщили о бомбах в четырёх самолётах
Четвёртый ещё находится в воздухе, он летит из Южно-Сахалинска. Ранее аэропорт Шереметьево получал аналогичные сообщения.
News.ru 15:01
Политика
Путин поручил ускорить строительство инфекционной больницы в Воронеже
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Воронежской области Александром Гусевым создание нового инфекционного центра в регионе и поручил ускорить его строительство.
РБК 12:46