Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».

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Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов. Он отметил, что компании теряют около 2 300 рублей на тонну бензина АИ-92.

В России рухнули оптовые цены на бензин

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