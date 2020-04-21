Энергетика
РИА НовостиВ России рухнули оптовые цены на бензин
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов. Он отметил, что компании теряют около 2 300 рублей на тонну бензина АИ-92.
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Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».РБК20 апреля в 17:00
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