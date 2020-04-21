Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России нефтяники начали продавать бензин в убыток

Эксперт заявил, что по его подсчётам, в настоящий момент компании получают чистый убыток в размере 2,3 тысяч рублей на тонну бензина АИ-92. С 13 по 19 апреля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11%, или на 4,2 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК20 апреля в 17:00

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Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток

Газета.Ruвчера в 15:08

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБК20 апреля в 17:00

В России рухнули оптовые цены на бензин

РИА Новостивчера в 04:29

Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

Коммерсантъвчера в 02:01

В России резко упали оптовые цены на бензин

Lenta.ru20 апреля в 22:53

В России рухнули цены на оптовом рынке бензина. Нефтяники работают в убыток

URA.Ru20 апреля в 17:58

Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор

Интерфаксвчера в 09:18
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Комментарии

Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда 15:13
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru 01:56
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв коронавируса в городе достигло 261, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 17:19
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Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
RT на русском вчера в 14:31
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Армия и оружие

20 апреля 1945 года. До нашей Победы оставалось 19 дней

Волжская новь 20 апреля в 03:15
Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
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Здоровье

Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса

Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 15:23
3
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,2K
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 14:26
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Армия и оружие

Российские военные остановили перестрелку на севере Сирии

ГЛАС.RU 12:23
Транспорт

Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве

"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:42
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Хоккей

Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры

Газета.Ru 16:41
Шоу-бизнес

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
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Общество

ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
RT на русском 14:52
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Шоу-бизнес

Мошенники украли у Анастасии Волочковой деньги на еду

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенников. Преступники украли с ее банковской карты 200 тысяч рублей.
GreatLove 15:44
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Наука

Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах

Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный.
ToDay News Ufa 10:15
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Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Общество

Первые два случая заражения кошек коронавирусом зафиксировали в США

В штате Нью-Йорк зафиксировано два случая заражения домашних кошек. Эксперты считают, что животных инфицировали хозяева или соседи.
News.ru 15:47
5
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 54 человек

По данным Роспотребнадзора на вторник, 21 апреля, на территории Ростовской области зарегистрировано 54 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:11
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Кино

Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel

Live24 вчера в 09:22
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Общество

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
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Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
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Политика

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
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