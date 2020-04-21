Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».

с чего всё началось

Эксперт заявил, что по его подсчётам, в настоящий момент компании получают чистый убыток в размере 2,3 тысяч рублей на тонну бензина АИ-92. С 13 по 19 апреля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11%, или на 4,2 тысячи рублей.

В России нефтяники начали продавать бензин в убыток

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