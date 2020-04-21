Энергетика
Ореанда-НовостиВ России нефтяники начали продавать бензин в убыток
Эксперт заявил, что по его подсчётам, в настоящий момент компании получают чистый убыток в размере 2,3 тысяч рублей на тонну бензина АИ-92. С 13 по 19 апреля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11%, или на 4,2 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».РБК20 апреля в 17:00
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Комментарии
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
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RT на русском вчера в 14:31
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Российская газета вчера в 20:10
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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
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Lenta.ru 14:26
Транспорт
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"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:42
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Газета.Ru 16:41
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Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный.
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За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 54 человек
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В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
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Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
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Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24