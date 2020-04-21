Энергетика
Lenta.ruВ России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин. По данным экспертов агентства «Аналитика товарных рынков», нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Транспорт
Пропуска в Москве с 22 апреля начнут проверять автоматически
По решению мэра Москвы Сергея Собянина со среды, 22 апреля, проверка пропусков полностью перейдет в автоматический режим.
Росбалт вчера в 06:31
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости вчера в 12:24
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19 апреля в 19:11
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.
Известия вчера в 08:03
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия 19 апреля в 18:02
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на населении
Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей».
ToDay News Ufa вчера в 12:02
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал 19 апреля в 22:09
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19 апреля в 21:00
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Армия и оружие
Ракета «Нудоль» смогла достичь гиперзвуковой скорости
Источники агентства отмечают, что тестирование ракеты осуществлялось на космодроме «Плесецк», расположенном в Республике Коми.
ГЛАС.RU вчера в 06:55
Происшествия
В Новосибирской области выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:04
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:53
Общество
16 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области
По данным оперштаба региона на 12:00 понедельника, 20 апреля, на территории Самарской области за сутки подтверждены в установленном порядке 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:04
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ вчера в 07:58
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва вчера в 06:04
Футбол
Совет Серии А принял решение доиграть сезон
Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Soccer.ru вчера в 19:25
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант вчера в 07:19