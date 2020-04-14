Энергетика

ТелепортТелепортВ России немного подешевел бензин

В целом по стране средняя стоимость бензина И-92 стала меньше на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, АИ-95 - на три копейки, до 46,10 рубля.
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с чего всё началось
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные
 центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК15 апреля в 01:47

Подробнее о событии

Минэнерго: бензин не будет дорожать в 2020 году

Толк03:04

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Интерфакс14 апреля в 12:43

В России зафиксировали снижение цен на бензин

РБК15 апреля в 01:47

В России зафиксировали снижение цен на бензин

РИА Новости14 апреля в 23:46

Цены на бензин в России начали снижаться

Lenta.ru14 апреля в 19:47

В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

Ведомости14 апреля в 14:24

Почему нефть подешевела, а бензин нет?

Аргументы и Фактывчера в 17:04
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Комментарии

Общество

Все регионы России оказались заражены коронавирусом

Общественное телевидение России вчера в 13:08
561
Происшествия

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
РИА Новости 03:24
5
Общество

Губернатор Приморья уволил министра цифрового развития

В Приморье от занимаемой должности освобожден заместитель председателя правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:10
12
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
626
Политика

Владимир Путин отложил военный парад

Коммерсантъ вчера в 16:09
2,6K
Общество

Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище было закрыто на карантин после обнаружения на его территории вспышки коронавируса у курсантов и преподавательского состава, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление замначальника училища Михаила Багрова.
Газета.Ru 03:25
307
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
1,6K
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
94
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
244
Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
109
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Известия 03:43
4
Общество

Посол КНР: в Ухань коронавирус был завезен извне

Анализ генома коронавируса COVID-19 свидетельствует, что он был завезен в Ухань, а не возник там, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, 17 апреля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:05
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,1K
Происшествия

Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

Около трех десятков сотрудников следственного департамента МВД обратились с письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой (копия имеется у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 13:52
57
Экономика

Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке

Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
1,1K
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
83
Армия и оружие

В России начали разработку нового истребителя

Специалисты пресс-службы ОАК, которая входит в корпорацию «Ростех», сообщили о том, что в России начались работы с целью создания нового легкого фронтового истребителя.
МедиаПоток вчера в 10:45
188
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
7
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
55
Армия и оружие

МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию

Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
31
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,8K
Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
115
Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
26
Космос

В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю

Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru вчера в 06:38
7
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
3
Происшествия

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии

Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
2
Общество

В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом

Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору.
Байкал-Daily 02:53
3
Общество

СМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой

Начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в московском госпитале с температурой.
Росбалт вчера в 15:01
Политика

В Минпросвещения высказались о ситуации со школьниками из России в США

Ранее в МИД РФ сообщили, что в посольство России в США обратились более 70 российских школьников, которые застряли в стране и не могут получить помощь.
РЕН ТВ 14 апреля в 12:52
4,6K
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