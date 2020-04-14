с чего всё началось

В целом по стране средняя стоимость бензина И-92 стала меньше на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, АИ-95 - на три копейки, до 46,10 рубля.

В России немного подешевел бензин

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Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 4

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Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,1K

Происшествия Офицеры МВД заступились за арестованных генералов Около трех десятков сотрудников следственного департамента МВД обратились с письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой (копия имеется у "Ъ"). 57

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Происшествия Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве. 55

Армия и оружие МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.

Экономика Экономика Китая упала впервые за 30 лет Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР. 115

Космос В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с. 7

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Общество В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору. 3