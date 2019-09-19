Экономика
Lenta.ruВ России неожиданно появился крупнейший банк
Банк ВРБ стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских коммерческих организаций, следует из отчетности банка на сайте ЦБ, внимание на которую обратил Forbes. По итогам первого полугодия комиссионные доходы банка ВРБ составили 2,87 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:52, Вашингтон
Происшествия
Основательница РЕН ТВ Лесневская опровергла информацию об обысках
Основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская опровергла информацию об обысках в ее подмосковном доме.
BFM.ru 04:34
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Общество
«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан
Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
ТАСС вчера в 22:52
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН вчера в 12:30
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
РИА Новости 04:35
Политика
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
Российская газета 04:43
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 16 сентября в 10:44
Происшествия
В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 человек
Не менее 30 фермеров погибли в результате ударов афганских ВВС, проведенных при поддержке американских военных, для уничтожения укрытия боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) на востоке Афганистана, еще 40 земледельцев пострадали.
РБК 03:55
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Футбол
Кутепов может перейти в «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» в зимнее трансферное окно может подписать защитника «Спартака» Илью Кутепова.
ФАН вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Армия и оружие
В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией
Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.
Газета.Ru 01:11
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии.
RT на русском 03:41
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Политика
Сотрудников концерна Airbus подозревают в шпионаже в Германии
Сотрудников авиастроительного концерна Airbus подозревают в шпионаже в Германии, передает немецкий канал n-tv.
REGNUM 00:40
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Life.ru вчера в 13:48
Автоспорт
Грожан останется в «Хаас» на следующий сезон
Спорт-Экспресс 03:15
Происшествия
В Башкирии ребенок провел 5 дней в квартире у трупа матери
Новые Известия 17 сентября в 05:28
Авто
Количество машин такси в регионах могут ограничить
Организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки» внесли в Госдуму инициативу, согласно которой предлагается в каждом регионе России ограничить количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору.
Тарантас Ньюс 02:32
Политика
Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте
Нетаньяху подчеркнул, что такое правительство не должно включать в себя антисионистские арабские партии, которые получили порядка трети мест в парламенте и которые премьер обвинил в поддержке террористов.
РБК вчера в 13:59