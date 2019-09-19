с чего всё началось

Банк ВРБ стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских коммерческих организаций, следует из отчетности банка на сайте ЦБ, внимание на которую обратил Forbes. По итогам первого полугодия комиссионные доходы банка ВРБ составили 2,87 миллиарда рублей.

Происшествия Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.

Гаджеты Intel готовит Core i9-10900X к релизу На просторах интернета появились первые тесты процессора Core i9-10900X, который, видимо, не будет пользоваться таким уж высоким спросом на рынке.

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Политика В МИД Германии назвали цель «формулы Штайнмайера» 18 сентября пресс-служба представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила об отсутствии у Украины принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера», но отметила, что для ее реализации потребуется ряд условий.

Политика Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

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Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.