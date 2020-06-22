Экономика
РИА НовостиПравительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Коммерсантъвчера в 06:57
Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса
RT на русскомвчера в 10:24
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Технологии
Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer
Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса.
Уральский меридиан 07:48
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Здоровье
Медработников Севастополя поощрили государственными наградами
Более 70 врачей и медсестер города-героя удостоены орденов Пирогова и медалей Луки Крымского.
КП - Севастополь вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Экономика
ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Банк России выявил у страховщиков недопустимые условия при продаже полисов для защиты от рисков, связанных с заражением коронавирусом.
РБК 06:48
Общество
У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак
Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
Здоровье
Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда
В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Политика
Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17
ИА Красная Весна вчера в 13:13
Экономика
В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Прилучный начал встречаться со звездой «Папиных дочек»
Актёр Павел Прилучный, недавно расставшийся с Агатой Муцениеце, не стал скучать в одиночестве.
News.ru 08:00
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 21 июня в 11:45
Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня 02:49
Армия и оружие
Индия хочет ускорить поставки С-400 из-за инцидента в Ладакхе — Bloomberg
REGNUM 07:18
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Политика
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Происшествия
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
РИА Новости 07:30
Политика
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32