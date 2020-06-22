Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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НРА: господдержка поможет покрыть потери МСП от пандемии во II квартале

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RT на русскомвчера в 10:24

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В Москве задержали 30 болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве

REGNUM 08:00
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Технологии

Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer

Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
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Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Общество

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса.
Уральский меридиан 07:48
Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
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Здоровье

Медработников Севастополя поощрили государственными наградами

Более 70 врачей и медсестер города-героя удостоены орденов Пирогова и медалей Луки Крымского.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Экономика

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Банк России выявил у страховщиков недопустимые условия при продаже полисов для защиты от рисков, связанных с заражением коронавирусом.
РБК 06:48
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Общество

У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак

Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
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Здоровье

Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда

В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
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Политика

Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17

ИА Красная Весна вчера в 13:13
Экономика

В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:51
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Прилучный начал встречаться со звездой «Папиных дочек»

Актёр Павел Прилучный, недавно расставшийся с Агатой Муцениеце, не стал скучать в одиночестве.
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Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы

Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 21 июня в 11:45
Экономика

Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
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Армия и оружие

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В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
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Происшествия

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
РИА Новости 07:30
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Политика

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
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