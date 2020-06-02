с чего всё началось

Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.

Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии

Технологии Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.

Происшествия РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге. 976

Политика Путин уволил четырех генералов Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. 190

Финансы Российский рубль прибавил в цене Евро потерял в стоимости 17 копеек. Валюта ЕС торгуется на отметке 77,76 рубля. 517

Происшествия В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. 7

Авто Новый Toyota Hilux впервые появился на видео Японский автопроизводитель опубликовал тизер нового пикапа Toyota Hilux, сообщив, что модель вышла на испытания под управлением знаменитого гонщика Фернандо Алонсо. 1

Наука 175-летняя тайна: как анестезия вызывает потерю сознания Авторы сенсационной работы надеются, что их открытие поможет не только повысить эффективность и безопасность проведения операций под анестезией, но и даст новые подсказки в объяснении других сокровенных тайн мозга: как мы засыпаем, просыпаемся, что происходит при этом с клеточными мембранами, нейронами и самим мозгом.

Общество В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф. 30

Здоровье У работника областной больницы выявлен коронавирус Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.

Политика Губернатор Орегона отказалась направить в Портленд Нацгвардию Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что отказала мэру Портленда Тэду Уилеру в его просьбе мобилизовать в городе Национальную гвардию для столкновений с протестующими, которые вышли на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Шоу-бизнес Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.

Экономика Самозанятым начнут в июне возвращать налоги Самозанятым россиянам с июня 2020 года начнут возвращать налог на профессиональный доход, который они уплатили в прошлом году.

Экономика В России захотели полностью запретить биткоин Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. 114

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 284