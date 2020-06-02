Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоссия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии

Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
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с чего всё началось
И что бы мы делали через месяц, через два, три, пять? — пояснил
 позицию государства руководитель налоговой службы в эфире программы «Познер» на Перовом канале.
News.ru22:39

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Россия не будет повышать налоги из-за кризиса, заявил глава ФНС

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