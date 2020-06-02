Коронавирус
КоммерсантъРоссия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии
Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
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с чего всё началось
И что бы мы делали через месяц, через два, три, пять? — пояснил позицию государства руководитель налоговой службы в эфире программы «Познер» на Перовом канале.News.ru22:39
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Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
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Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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