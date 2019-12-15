Общество
RT на русскомВ России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.
Читать в источнике
Оценить211
с чего всё началось
В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Футбол
«Арсенал»: крен выравняли, но до цели не дотянуть
Поединок «Арсенала» с «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье 15 декабря, даст ответ на важный вопрос: надо ли «канонирам» продолжать поиск нового тренера или Фредди Юнгберг – тот, кто нужен клубу.
Политика
В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Единоборства
Лопес нокаутировал Комми и стал новым чемпионом IBF
Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Музыка
Российский госканал вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»
Музыканты просят подписчиков «угадать, какое слово вырезали на 01:25».
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Гаджеты
Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro
Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
Песков назвал Россию «островком стабильности»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Происшествия
В Калуге подростки трое суток спали в канализационном люке
Продукты покупали на деньги, полученные от сдачи в пункты приема металлолома алюминиевых банок, а ночевали в канализационном люке.
Кино
Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина
Французская актриса Анна Карина, получившая известность благодаря ролям в фильмах "новой волны" Жана-Люка Годара, умерла в возрасте 79 лет в Париже.
Происшествия
В Орске на пожаре погибли два человека: в том числе один ребенок
Оперативный дежурный МЧС России по Оренбургской области принял сообщение о том, что стихийное бедствие произошло в девятиэтажном доме по адресу город Орск улица Новомосковская.
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»
Спорт
Непряева стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе
Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Игры