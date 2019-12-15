Общество

RT на русскомRT на русскомВ России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.
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с чего всё началось

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России выявили новый канал утечек персональных данных

РБКвчера в 20:37

IT-специалистов назвали новым каналом утечки персональных данных

Коммерсантъвчера в 19:32

В России выявили новый канал утечки личных данных

РИА Новостивчера в 17:06

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

RT на русскомвчера в 17:49

В уходящем году появился новый канал утечки данных пользователей банков

Life.ruвчера в 17:48

«Известия»: персональные данные россиян все чаще похищают IT-специалисты

ТАССвчера в 19:10

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

Известиявчера в 16:01
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Футбол

«Арсенал»: крен выравняли, но до цели не дотянуть

Поединок «Арсенала» с «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье 15 декабря, даст ответ на важный вопрос: надо ли «канонирам» продолжать поиск нового тренера или Фредди Юнгберг – тот, кто нужен клубу.
Sportbox.RU вчера в 08:06
Политика

В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

РИА Новости 04:43
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:32
Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Единоборства

Лопес нокаутировал Комми и стал новым чемпионом IBF

Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
REGNUM 04:19
Происшествия

Во Владивостоке дрифтер повредил дорогостоящую новогоднюю фигуру

REGNUM 03:57
Единоборства

Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245

REGNUM 02:59
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Музыка

Российский госканал вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»

Музыканты просят подписчиков «угадать, какое слово вырезали на 01:25».
Росбалт 04:45
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Гаджеты

Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
The GEEK вчера в 03:04
Экономика

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 05:45
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Политика

Песков назвал Россию «островком стабильности»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
RT на русском вчера в 15:17
Фигурное катание

Траньков обратился к фанатам Загитовой: «Нигде такого г-на нет»

МК-Спорт 05:08
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
Происшествия

В Калуге подростки трое суток спали в канализационном люке

Продукты покупали на деньги, полученные от сдачи в пункты приема металлолома алюминиевых банок, а ночевали в канализационном люке.
Знамя.Калуга 02:58
Кино

Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина

Французская актриса Анна Карина, получившая известность благодаря ролям в фильмах "новой волны" Жана-Люка Годара, умерла в возрасте 79 лет в Париже.
DP.RU 04:42
Происшествия

В Орске на пожаре погибли два человека: в том числе один ребенок

Оперативный дежурный МЧС России по Оренбургской области принял сообщение о том, что стихийное бедствие произошло в девятиэтажном доме по адресу город Орск улица Новомосковская.
Московский Комсомолец 03:31
Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспресс вчера в 11:50
Спорт

Непряева стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе.
Матч ТВ вчера в 09:42
Футбол

«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости вчера в 12:07
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 12 декабря в 04:02
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru 13 декабря в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
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