В крупнейших российских банках «Известиям» пояснили, что у айтишников действительно есть доступ к персональным данным клиентов. Без поддержки со стороны IT-специалистов такие системы в принципе долго работать не могут, рассказал директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.

с чего всё началось

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.

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