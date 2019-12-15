Общество

RT на русскомRT на русскомВ России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.
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с чего всё началось

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

В крупнейших российских банках «Известиям» пояснили, что у айтишников действительно есть доступ к персональным данным клиентов. Без поддержки со стороны IT-специалистов такие системы в принципе долго работать не могут, рассказал директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.
Известия16:01

Подробнее о событии

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

Известия16:01

Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков

РИА Новости17:06

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

RT на русском17:49

В уходящем году появился новый канал утечки данных пользователей банков

Life.ru17:48

Около 30 процентов персональных данных россиян слили в Сеть сисадмины

Комсомольская правда18:16

В России появился новый способ кражи личных данных клиентов банков

URA.Ru18:23

В 2019 году появился новый канал утечек данных клиентов банков - Известия

Аргументы и Факты17:35
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