За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Отмечается, что заболевание обнаружили в 23 регионах страны. Первое место по количеству новых случаев занимает столица - 12 инфицированных.

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

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