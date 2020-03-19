Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Отмечается, что заболевание обнаружили в 23 регионах страны. Первое место по количеству новых случаев занимает столица - 12 инфицированных.
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Маски при коронавирусе: продажи с признаком «экономического мародерства»?

REGNUMвчера в 23:28

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

RT на русскомвчера в 09:17

Число инфицированных коронавирусом в России выросло на 52

Ruposters.ruвчера в 09:09

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

Известиявчера в 09:14

Новые случаи коронавируса нашли в 23 регионах России

Lenta.ruвчера в 09:07

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199

Накануне.Ruвчера в 09:02

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 08:56
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Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Энергетика

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
РИА Новости 02:19
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Здоровье

Михаил Мишустин: страна с пандемией справится

В оперативном штабе подчёркивают — летальных исходов нет.
Вести.Ru вчера в 18:25
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Космос

Первый российский пуск на Луну запланирован на 2021 год

Невские Новости 16 марта в 19:04
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Армия и оружие

Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Газета.Ru 01:27
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Центробанку дать отсрочку по кредитным выплатам россиянам, которые не могут вернуться из других стран на родину из-за карантринных мер в других государствах.
Lenta.ru 02:03
Общество

В России введут новый режим занятости

В России в ближайшее время могут внедрить новый режим занятости.
MagadanMedia.ru 18 марта в 17:10
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Экономика

В Петербурге малому и среднему бизнесу пообещали поддержку

В правительстве Петербурга начались консультации с представителями малого и среднего предпринимательства для выработки экономических мер поддержки.
Российская газета 01:29
Гаджеты

Процессор Core i9-10900K действительно способен автоматически разгоняться до 5,3 ГГц

Интересно, что прежде тесты 3DMark определяли для Core i9-10900K максимальную частоту в 5,1 ГГц.
3DNews вчера в 17:04
Политика

Путин обсудил с Си Цзиньпином пандемию коронавируса

Москва, 19 марта 2020, 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor 18 марта в 14:13
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 18 марта в 09:32
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Транспорт

На российских дорогах появится новый знак

Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.
Мир новостей 01:44
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии вчера в 02:33
Политика

Украине предрекли дефолт из-за коронавируса

Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.
Известия вчера в 21:11
Футбол

Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020

Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.
Известия вчера в 20:56
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Технологии

Microsoft показала обновленные Проводник и меню Пуск Windows 10

Старые элементы интерфейса постепенно замещаются новыми, среди которых обнаружились и те, которые мы должны скоро увидеть: на скриншотах ниже представлено обновленное контекстное меню, меню Пуск в концепции Fluent Design и новый Проводник.
iXBT.com 02:09
Общество

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings вчера в 16:38
Экономика

Туроператорам объявят «мораторий на банкротство»

Проект федерального закона, который обеспечит возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве туроператоров и авиакомпаний, планирует до 1 апреля внести в правительство Минэкономразвития.
Турпром вчера в 09:50
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