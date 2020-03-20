Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что инфекцию нашли в 9 регионах страны. Лидирующую позицию занимает столица - 33 новых случая заражения.
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Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

Интерфакс10:05

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

Газета.Ru11:09

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в девяти регионах России

RT на русском10:11

Число зараженных коронавирусом в РФ достигло 253

Национальная служба новостей10:09

В России обнаружили 54 случая заражения коронавирусом за сутки

РИА Новости12:15

В России зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом

Дождь10:02

В России число случаев коронавируса достигло 253

Собака.ruвчера в 10:17
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МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа

Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
REGNUM 12:36
Здоровье

ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
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Действующий чемпион Белоруссии сыграл вничью в первом туре

Bobsoccer 12:54
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
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Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G

В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Astera вчера в 13:58
Общество

Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия не планирует сдаваться в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники.
Газета.Ru 11:08
Армия и оружие

Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов

«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.
Красная весна 09:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Авто

Aston Martin DBX получит новые версии

Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы.
Автостат 04:43
Энергетика

Цены на нефть начали расти после обвала

На биржах в четверг вечером наблюдается ускоренный рост цен на нефть после резкого обвала, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 12:26
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
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Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Авто

Украинские Lada прошли проверку качества

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Наука

Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
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Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
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Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

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Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

Рязанец Никита Осин озвучил роль Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале на Первом канале.
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В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву

Подмосковная полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
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Live24 10:50
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Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
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Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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На Украине дали прогноз по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Как сообщают, вода стала чище из-за того, что в город прекратили прибывать путешественники.
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