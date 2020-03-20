Коронавирус
Газета.RuВ России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что инфекцию нашли в 9 регионах страны. Лидирующую позицию занимает столица - 33 новых случая заражения.
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Общество
Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети
Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Происшествия
Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку баллончик
Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку газовый баллончик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД региона.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питании
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Технологии
Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10
"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Общество
В Якутии коронавирусом заразились семь человек
Первый случай заражения коронавирусом в Якутии был подтвержден 19 марта у генерального директора ЯТЭК.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившую в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Кино
Топ-3 сериала про эпидемию и апокалипсис
Группа людей выживает в зомби — апокалипсисе.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело пропавшей в конце февраля 19-летней девушки
В Екатеринбурге полицейские нашли тело 19-летней Яны Смирновой, пропавшей в конце февраля этого года.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Офицер 30-й бригады ВСУ оказался заражен коронавирусом
На самом деле, болезнь настигла офицера 30-й бригады Вооруженных сил Украины, рассказал Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Общество
В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
Netflix выпустил полнометражное аниме по «Видоизменённому углероду»
Общество
В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса
Испытания шести вариантов вакцины от нового коронавируса ведутся в России, подтверждение их безопасности и эффективности ожидается в ближайшее время.
Финансы
Банк России начал спасать рубль
Рубль продолжает стремительно падать, а доллар и евро — расти. Центробанк начал продажу иностранной валюты, чтобы стабилизировать ситуацию.