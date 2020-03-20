Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что инфекцию нашли в 9 регионах страны. Лидирующую позицию занимает столица - 33 новых случая заражения.
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В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавируса

Ведомости10:30

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в девяти регионах России

RT на русском10:11

В России зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом

Дождь10:02

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 54 человека

РБК10:06

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

Интерфакс10:05

Коронавирус нашли в девяти регионах России

Lenta.ru10:10

В России число случаев коронавируса достигло 253

Собака.ruвчера в 10:17
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Общество

Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети

Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Газета.Ru 10:56
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза 05:35
Происшествия

Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку баллончик

Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку газовый баллончик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД региона.
Газета.Ru 11:20
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питании

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Происшествия

Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест

Российская газета 10:52
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Деловое.ТВ 08:51
Технологии

Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10

"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Российская газета 07:14
Общество

В Якутии коронавирусом заразились семь человек

Первый случай заражения коронавирусом в Якутии был подтвержден 19 марта у генерального директора ЯТЭК.
Ридус 08:51
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившую в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Взгляд.ру 10:20
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru вчера в 10:59
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Кино

Топ-3 сериала про эпидемию и апокалипсис

Группа людей выживает в зомби — апокалипсисе.
SM News 18 марта в 02:54
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело пропавшей в конце февраля 19-летней девушки

В Екатеринбурге полицейские нашли тело 19-летней Яны Смирновой, пропавшей в конце февраля этого года.
АН Между строк 08:44
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Армия и оружие

Офицер 30-й бригады ВСУ оказался заражен коронавирусом

На самом деле, болезнь настигла офицера 30-й бригады Вооруженных сил Украины, рассказал Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Слово и Дело 09:38
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Происшествия

В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской

РБК 10:42
Общество

Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
КМВ Новости 04:43
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Общество

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 11:10
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Кино

Netflix выпустил полнометражное аниме по «Видоизменённому углероду»

News.ru вчера в 11:17
Общество

В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса

Испытания шести вариантов вакцины от нового коронавируса ведутся в России, подтверждение их безопасности и эффективности ожидается в ближайшее время.
ТАСС 08:48
Финансы

Банк России начал спасать рубль

Рубль продолжает стремительно падать, а доллар и евро — расти. Центробанк начал продажу иностранной валюты, чтобы стабилизировать ситуацию.
Телеканал 360° вчера в 07:53
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