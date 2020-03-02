Общество
Российская газетаРосфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Политика
МИД Украины подтвердил задержание экс-командира «Айдара» в Греции
Глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил информацию о задержании бывшего командира националистического батальона "Айдар" Сергея Мельничука в Греции.
Гаджеты
Redmi Note 9 выйдет на следующей неделе
В своем официальном аккаунте в Twitter Xiaomi сообщила, что долгожданный Redmi Note 9 выйдет 12 марта, то есть уже в следующий четверг.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Биатлон
Шипулин отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин в Instagram отреагировал на информацию адвоката российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к проекту о Конституции
В Государственную думу поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России.
Политика
В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу
11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Экономика
Ветропарк в Адыгее начал поставлять электроэнергию на оптовый рынок
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Гаджеты
Acer представила новые мониторы Predator
Acer представила новые игровые мониторы Predator во время турнира Intel Extreme Masters 2020 в Катовице.
Здоровье
Кудрин предложил Минздраву перепроверить цифры по обеспеченности медучреждений водой
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил Минздраву дополнительно изучить цифры, приведенные в исследовании Росстата, по обеспеченности водой медицинских учреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Футбол
Гол Кокорина в дебютном матче не помог «Сочи» набрать очки
Набрав 28 очков, «Арсенал» Игоря Черевченко укрепился в топ-6 команд лиги по итогам 20-ти туров.
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Происшествия
В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье
Политика
Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Спорт
Министерство спорта России восстановило аккредитацию ВФЛА
Министерство спорта России приняло решение о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Происшествия
В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
Культура
НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Происшествия
Задержан проректор Севастопольского госуниверситета
Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева "нет загадок" относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.