Общество

Российская газетаРоссийская газетаРосфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
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Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Газета.Ru07:43

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Российская газета10:26

Эксперт оценил информацию о новом виде телефонного мошенничества

RT на русском09:55

Росфинмониторинг предупредил банки о случаях телефонного мошенничества

Известия11:04

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Банки.ру07:40

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Smolnarod.ru07:33

Россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников

Москва 2407:19
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С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
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В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил Минздраву дополнительно изучить цифры, приведенные в исследовании Росстата, по обеспеченности водой медицинских учреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).
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Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
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Гол Кокорина в дебютном матче не помог «Сочи» набрать очки

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В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos

Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
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Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
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Министерство спорта России восстановило аккредитацию ВФЛА

Министерство спорта России приняло решение о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
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В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
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НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
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В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
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Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
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Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева "нет загадок" относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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