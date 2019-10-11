Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитала потери российской рыбопромышленной отрасли из-за действия подписанного почти 30 лет назад соглашения о морских границах между СССР и США.

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Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе. Такие данные привела Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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