Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе. Такие данные привела Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Рыбаки захотели выйти за «линию Шеварднадзе — Бейкера»

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитала потери российской рыбопромышленной отрасли из-за действия подписанного почти 30 лет назад соглашения о морских границах между СССР и США.
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Рыбаки потеряли 150 млрд рублей с 1991 года из-за морской границы с Аляской

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Рыбная отрасль подсчитала убытки от границы с США

REGNUM00:04

В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Lenta.ru03:19
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Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
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Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
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Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций

Физики из Швеции и Китая впервые напрямую измерили волновую функцию разделенных в пространстве состояний — поляризаций двух запутанных фотонов.
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Происшествия

СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона

Полковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона в спецпомещении, сообщил "Коммераснтъ".
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Сборная России разгромила шотландцев. Дзюба отличился дублем

Два гола принес сборной зенитовец Артем Дзюба, по одному - Магомед Оздоев и Александр Головин.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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