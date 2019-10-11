Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе. Такие данные привела Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Рыбаки потеряли 150 млрд рублей с 1991 года из-за морской границы с Аляской

Коммерсантъ02:42

В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Lenta.ru03:19

Российские рыбаки заявили о потере более 150 млрд рублей из-за советского соглашения о границе с США

Дождь03:09

Подарили США 150 млрд в ущерб русским рыбакам: Матвиенко поручила сенаторам разобраться с советским «сюрпризом»

Царьград03:44

Новости за ночь: Рыбаки рассказали о потерях из-за морской границы с США

Национальная служба новостей00:35

Рыбная отрасль подсчитала убытки от границы с США

REGNUM00:04

Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Происшествия

Жители Саратова хотели устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки

Народные новости 03:40
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Энергетика

Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году

Руководители крупнейших нефтетрейдеров в мире Trafigura, Vitol и Gunvor спрогнозировали снижение цен на нефть в 2020 году в связи с ростом предложения и замедлением спроса.
Интерфакс вчера в 05:42
Футбол

Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы

В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
Российская газета 03:42
Волейбол

Волейболисты сборной России победили Италию на Кубке мира

Pravda.Ru 04:39
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 64,7 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 64,7 рубля.
ТАСС вчера в 03:05
Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК 09 октября в 16:36
Футбол

Дзюба: «В перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах»

В перерыве сделали коррективы, немножко на повышенных тонах поговорили, потому что мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости.
Sport24.ru 03:39
Кино

Николай Добрынин объявил об уходе из «Сватов»

RuNews24.ru 09 октября в 10:22
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Политика

Якутский шаман Габышев опять собрался к Путину. Прямой эфир

В новом выпуске еженедельного утреннего шоу журналисты Александра Найденова и Александр Никишин обсуждают самые странные новости уходящей недели.
FreeNews-Volga 01:05
Авто

Aurus собрал более 600 предзаказов, сообщил Мантуров

Aurus собрал уже более 600 предзаказов, активные продажи автомобилей начнутся с 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 04:26
Шоу-бизнес

Скончалась вдова актера Анатолия Папанова

Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Мойка78 вчера в 05:05
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 03:35
Авто

Стартовали продажи лимитированной версии автомобилей Lada

В специалиную серию LADA #CLUB вошли седан и лифтбэк Granta, а также XRAY и универсал Largus, в комплектации Comfort, но с рядом дополнительных элементов от топ-версий Luxe.
32CARS.ru 02:06
Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ПолитРоссия 04:04
Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Шоу-бизнес

Адвокаты экс-короля Малайзии назвали ложью интервью его бывшей жены

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала британскому изданию неправду о своих отношениях с Мухаммадом V. Об этом сообщает 11 октября газета The Straits Times, ссылаясь на представителей интересов бывшего короля.
REGNUM 02:32
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Происшествия

В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест

В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
REGNUM 04:17
Общество

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Подполковник Михаил Самохин, проходивший службу в в/ч 97740 с 2010 года, попался начальству сразу с двумя личными включенными мобильными телефонами «в выделенном категорированном помещении».
Коммерсантъ вчера в 19:04
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Происшествия

Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП

Газета.Ru вчера в 09:31
Политика

Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.
REGNUM 00:34
Политика

Япония усомнилась в возможности сбить российские «Искандеры»

Московский Комсомолец 03:37
Кино

В фильме о Началовой сыграет двойник Пугачевой

Роль Аллы Пугачевой отдана Мирабелле Стрельцовой, полуфиналистке "Минуты славы" и вокальному двойнику Пугачевой.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Радио Sputnik 03:36
Спорт

За 1 млн рублей продают золотую медаль в Челнах

В Челнах за 1 миллион рублей продают золотую медаль Универсиады 2013 года, проходившей в Казани.
Челнинские известия вчера в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное