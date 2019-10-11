Политика
Lenta.ruВ России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе. Такие данные привела Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитала потери российской рыбопромышленной отрасли из-за действия подписанного почти 30 лет назад соглашения о морских границах между СССР и США.РБКвчера в 23:00
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Новости за ночь: Рыбаки рассказали о потерях из-за морской границы с США
Национальная служба новостей00:35
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